Туре спас "Нант" от поражения в матче с "Лансом". Игроком интересовался "Спартак"

В матче 8-го тура чемпионата Франции "Ланс" и "Нант" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет на 27-й минуте открыл Гаэль Какута, но на 81-й минуте гостей от поражения спас Абдулайе Туре с пенальти.

"Ланс" вышел на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 18 очков. "Нант" остался на 14-й позиции с 13 очками.

Стоит отметить, что в минувшее трансферное окно Туре входил в сферу интересов московского "Спартака", но переход хавбека так и не состоялся.

"Ланс" - "Нант" - 1:1 (1:0)

Голы: Какута, 27 - 1:0, Туре, 81 (с пенальти) - 1:1

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