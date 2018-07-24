Турецкая федерация футбола поддержала Озила



Президент Турецкой федерации футбола (TFF) Йылдырым Демиререн выразил поддержку полузащитнику Месуту Озилу.

"Как глава федерации футбола я выражаю полную поддержку Месуту Озилу и его семье. Я решительно осуждаю угрозы и заявления, которые были в его адрес из-за турецкого происхождения. Каждый футболист должен быть защищен от унижения, дискриминации и ненависти", - приводит слова Демиререна официальный сайт TFF.

Напомним, что Озил подвергся критике за встречу и совместную фотографию с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. После этого хавбек объявил о завершении выступлений за сборную Германии.

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