Турецкие гранды нацелились на форварда ЦСКА

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Турецкие гранды нацелились на форварда ЦСКА

Форвард ЦСКА Ахмед Муса летом может перебраться в Турцию.

Как сообщает Fanatik, в услугах игрока заинтересованы "Бешикташ", "Галатасарай" и "Фенербахче".

Напомним, что права на Мусу принадлежат "Лестеру".

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2 Фенербахче 32 66
3 Истанбул ББ 32 66
4 Бешикташ 32 65
5 Трабзонспор 32 49
6 Гёзтепе АС Измир 32 48
7 Сивасспор 32 48
8 Кайсериспор 32 44
9 Касимпаса 32 43
10 Малатия Беледийеспор 32 40
11 Бурсаспор 32 39
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13 Аланьяспор 32 36
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