Турецкие гранды нацелились на форварда ЦСКА

Форвард ЦСКА Ахмед Муса летом может перебраться в Турцию.

Как сообщает Fanatik, в услугах игрока заинтересованы "Бешикташ", "Галатасарай" и "Фенербахче".

Напомним, что права на Мусу принадлежат "Лестеру".

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