Турецкие клубы нацелились на Джанаева
Российский вратарь "Медзи" Сослан Джанаев может перебраться в Турцию, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, голкипер входит в сферу интересов сразу нескольких турецких клубов. Контракт россиянина с "Медзью" истекает летом, поэтому он может перейти в новый клуб бесплатно. Также Джанаевым интересуется "Легия".
В нынешнем сезоне 32-летний Джанаев провел за "Медзь" семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|69
|2
|Истанбул ББ
|34
|67
|3
|Бешикташ
|34
|65
|4
|Трабзонспор
|34
|63
|5
|Малатия Беледийеспор
|34
|47
|6
|Фенербахче
|34
|46
|7
|Антальяспор
|34
|45
|8
|Коньяспор
|34
|44
|9
|Аланьяспор
|34
|44
|10
|Кайсериспор
|34
|41
|11
|Джайкур Ризеспор
|34
|41
|12
|Сивасспор
|34
|41
|13
|Анкарагюджю
|34
|40
|14
|Касимпаса
|34
|39
|15
|Гёзтепе АС Измир
|34
|38
|16
|Бурсаспор
|34
|37
|17
|BB Erzurumspor
|34
|35
|18
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|27