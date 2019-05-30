Турецкие клубы нацелились на Джанаева

Российский вратарь "Медзи" Сослан Джанаев может перебраться в Турцию, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, голкипер входит в сферу интересов сразу нескольких турецких клубов. Контракт россиянина с "Медзью" истекает летом, поэтому он может перейти в новый клуб бесплатно. Также Джанаевым интересуется "Легия".

В нынешнем сезоне 32-летний Джанаев провел за "Медзь" семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов.

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