Турецкий агент прокомментировал возможный переход Дзюбы в "Галатасарай"
Турецкий футбольный агент Нинмар Акджан прояснил ситуацию с интересом "Галатасарая" к форварду "Зенита" Артему Дзюбе.
"Галатасарай" сейчас находится в поисках форварда. Однако ФИФА наложила запрет на покупку футболистов, который распространяется на весь турецкий чемпионат. Турки могут либо подписывать свободных агентов, либо брать игроков в аренду. Если "Зенит" отпустит Артема Дзюбу в "Галатасарай" на правах аренды, то в Турции будут даже готовы платить ему зарплату.
Думаю, это будет отличный вариант. Дзюба мощный российский нападающий и он отлично показал себя на Чемпионате Мира. В турецком чемпионате за "Галатасарай" он мог бы забить не меньше 50 голов" - приводят слова агента российские СМИ.
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|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
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|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
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|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
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|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
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|34
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|Генчлербирлиги
|34
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|Карабюкспор
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