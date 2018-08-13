Турецкий агент прокомментировал возможный переход Дзюбы в "Галатасарай"

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Турецкий агент прокомментировал возможный переход Дзюбы в "Галатасарай"

Турецкий футбольный агент Нинмар Акджан прояснил ситуацию с интересом "Галатасарая" к форварду "Зенита" Артему Дзюбе.

"Галатасарай" сейчас находится в поисках форварда. Однако ФИФА наложила запрет на покупку футболистов, который распространяется на весь турецкий чемпионат. Турки могут либо подписывать свободных агентов, либо брать игроков в аренду. Если "Зенит" отпустит Артема Дзюбу в "Галатасарай" на правах аренды, то в Турции будут даже готовы платить ему зарплату.

Думаю, это будет отличный вариант. Дзюба мощный российский нападающий и он отлично показал себя на Чемпионате Мира. В турецком чемпионате за "Галатасарай" он мог бы забить не меньше 50 голов" - приводят слова агента российские СМИ.

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