Турецкий бизнесмен может купить "Челси"
Председатель совета директоров компании AB Group Holding Мухсин Байрак хочет стать владельцем "Челси".
По информации The Guardian, турецкий бизнесмен уже сделал предложение о покупке клуба.
Напомним, что Роман Абрамович намерен выручить от продажи "Челси" около 4 миллиардов фунтов, однако вряд ли он получит более 2 миллиардов.
Компания AB Group Holding занимается криптовалютой, строительством и энергетикой.
Не пропустите: Абрамович не продаст "Челси" за 4 миллиарда фунтов. | http://soccernews.ru
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|Манчестер Юнайтед
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18