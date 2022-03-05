Турецкий бизнесмен может купить "Челси"

Председатель совета директоров компании AB Group Holding Мухсин Байрак хочет стать владельцем "Челси".

По информации The Guardian, турецкий бизнесмен уже сделал предложение о покупке клуба.

Напомним, что Роман Абрамович намерен выручить от продажи "Челси" около 4 миллиардов фунтов, однако вряд ли он получит более 2 миллиардов.

Компания AB Group Holding занимается криптовалютой, строительством и энергетикой.

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