Турецкий "Фатих Карагюмрюк" подписал экс-хавбека сборной Аргентины
Новичок турецкой Суперлиги "Фатих Карагюмрюк" объявил о переходе аргентинского полузащитника Лукаса Бильи.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому перешел в "Фатих Карагюмрюк" бесплатно. Хавбек подписал контракт до лета 2022 года с зарплатой в один миллион евро в год.
#EfsaneyeTanıkOl#KaragümrükGeldi pic.twitter.com/kJlWXaEf0u— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 14, 2020
34-летний Билья ранее выступал за "Аргентинос Хуниорс", "Индепендьенте", "Андерлехт", "Лацио" и "Милан". За сборную Аргентины сыграл 58 матчей и забил один гол. Четырехкраный чемпион Бельгии, обладатель Кубка Бельгии, обладатель Кубка Италии, четырехкратный обладатель Суперкубка Бельгии.
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