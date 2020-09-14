Турецкий "Фатих Карагюмрюк" подписал экс-хавбека сборной Аргентины

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Турецкий "Фатих Карагюмрюк" подписал экс-хавбека сборной Аргентины

Новичок турецкой Суперлиги "Фатих Карагюмрюк" объявил о переходе аргентинского полузащитника Лукаса Бильи.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому перешел в "Фатих Карагюмрюк" бесплатно. Хавбек подписал контракт до лета 2022 года с зарплатой в один миллион евро в год.

34-летний Билья ранее выступал за "Аргентинос Хуниорс", "Индепендьенте", "Андерлехт", "Лацио" и "Милан". За сборную Аргентины сыграл 58 матчей и забил один гол. Четырехкраный чемпион Бельгии, обладатель Кубка Бельгии, обладатель Кубка Италии, четырехкратный обладатель Суперкубка Бельгии.

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