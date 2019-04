Турецкий футболист отметился забитым мячом в стиле легендарного гола Бэйла

В матче юношеской лиги Турции футболиста "Бешикташа" отметился эффектным голом.

Игрок перехватил мяч у своих ворот, прошел с ними почти через все поле по флангу, а затем отправил его в ближний угол ворот.

Этот гол немного напомнил легендарный гол нападающего "Реала" Гарета Бэйла, который отличился в финале Кубка Испании с "Барселоной" (2:1).

Gareth Bale unforgettable goal vs Barcelona at the 2013 Copa del Rey final.



