Турецкий футболист отметился забитым мячом в стиле легендарного гола Бэйла

Теги реал мадридгарет бэйл

Турецкий футболист отметился забитым мячом в стиле легендарного гола Бэйла

В матче юношеской лиги Турции футболиста "Бешикташа" отметился эффектным голом.

Игрок перехватил мяч у своих ворот, прошел с ними почти через все поле по флангу, а затем отправил его в ближний угол ворот.

Этот гол немного напомнил легендарный гол нападающего "Реала" Гарета Бэйла, который отличился в финале Кубка Испании с "Барселоной" (2:1).

Не пропустите: Зидан: "Бэйл является важным игроком для "Реала". | http://soccernews.ru

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