Турецкий футболист отметился забитым мячом в стиле легендарного гола Бэйла
В матче юношеской лиги Турции футболиста "Бешикташа" отметился эффектным голом.
Игрок перехватил мяч у своих ворот, прошел с ними почти через все поле по флангу, а затем отправил его в ближний угол ворот.
¿Eres tú, Bale?— AS (@diarioas) 7 апреля 2019 г.
@besiktasfutbolakademi pic.twitter.com/lQoWt6Gf8c
Этот гол немного напомнил легендарный гол нападающего "Реала" Гарета Бэйла, который отличился в финале Кубка Испании с "Барселоной" (2:1).
Gareth Bale unforgettable goal vs Barcelona at the 2013 Copa del Rey final.— Football Great Goals (@footygreatgoals) 27 января 2019 г.
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Подарки футбольного континента. Десять лучших южноамериканских игроков в мире
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|26
|58
|2
|Галатасарай
|27
|55
|3
|Бешикташ
|26
|47
|4
|Трабзонспор
|27
|46
|5
|Малатия Беледийеспор
|27
|37
|6
|Аланьяспор
|27
|37
|7
|Кайсериспор
|27
|36
|8
|Коньяспор
|26
|35
|9
|Антальяспор
|27
|35
|10
|Джайкур Ризеспор
|26
|34
|11
|Сивасспор
|27
|34
|12
|Касимпаса
|26
|34
|13
|Фенербахче
|26
|31
|14
|Анкарагюджю
|26
|31
|15
|Бурсаспор
|27
|28
|16
|Гёзтепе АС Измир
|26
|27
|17
|BB Erzurumspor
|26
|22
|18
|Акхисар Беледийе ГС
|26
|21