Турецкий футболист признался в убийстве собственного сына

Игрок любительского турецкого клуба "Бурса Йилдирим Спор" Цевхер Токташ убил своего пятилетнего ребёнка.

Сообщается, что мальчика госпитализировали с симптомами коронавируса, а именно проблемами с дыханием, и врачи не сумели его спасти.

Версия смерти из-за COVID-19 так и могла остаться официальной, но через 11 дней футболист пришёл в полицию с повинной.

Токташ признался, что задушил сына. Также он отметил, что никогда не любил наследника.

Теперь спортсмен предстанет перед судом. Ему грозит пожизненное заключение.

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