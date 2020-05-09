Турецкий футболист признался в убийстве собственного сына

Теги

Турецкий футболист признался в убийстве собственного сына

Игрок любительского турецкого клуба "Бурса Йилдирим Спор" Цевхер Токташ убил своего пятилетнего ребёнка.

Сообщается, что мальчика госпитализировали с симптомами коронавируса, а именно проблемами с дыханием, и врачи не сумели его спасти.

Версия смерти из-за COVID-19 так и могла остаться официальной, но через 11 дней футболист пришёл в полицию с повинной.

Токташ признался, что задушил сына. Также он отметил, что никогда не любил наследника.

Теперь спортсмен предстанет перед судом. Ему грозит пожизненное заключение.

Не пропустите: "Зенит" нацелился на форварда "Бешикташа". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Известная правозащитница наехала на российскую власть из-за Смолова

Известная правозащитница наехала на российскую власть из-за Смолова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Трабзонспор Трабзонспор 26 53
2 Истанбул ББ Истанбул ББ 26 53
3 Галатасарай Галатасарай 26 50
4 Сивасспор Сивасспор 26 49
5 Бешикташ Бешикташ 26 44
6 Аланьяспор Аланьяспор 26 43
7 Фенербахче Фенербахче 26 40
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 26 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 26 32
10 Денизлиспор Денизлиспор 26 31
11 Антальяспор Антальяспор 26 30
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 26 28
13 Касимпаса Касимпаса 26 26
14 Коньяспор Коньяспор 26 26
15 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 26 25
16 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 26 25
17 Анкарагюджю Анкарагюджю 26 23
18 Кайсериспор Кайсериспор 26 22
Полная таблица

топ-5 тегов