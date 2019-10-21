Турецкий голкипер умудрился заработать удаление на 20-й секунде матча

Теги коньяспор

Турецкий голкипер умудрился заработать удаление на 20-й секунде матча

Вратарь "Коньяспора" Серкан Кырынтылы получил красную карточку на 20-й секунде матча 8-го тура чемпионата Турции с "Йени Малатьяспор" (0:2).

Голкипер выскочил за пределы штрафной площади и зачем-то схватил мяч руками. Кырынтылы сразу понял, что натворил и отправился с поля даже до того, как арбитр удалил его. 

Стоит отметить, что "Йени Малатьяспор" открыл счет со штрафного удара, назначенного именно за нарушение правил Кырынтылы.

34-летний Кырынтылы выступает за "Коньяспор" с 2015 года. Ранее он играл за "Аданаспор", "Анкарагюджю", "Фенербахче" и "Ризеспор". За сборную Турции провел три матча.

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