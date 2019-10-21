Турецкий голкипер умудрился заработать удаление на 20-й секунде матча
Вратарь "Коньяспора" Серкан Кырынтылы получил красную карточку на 20-й секунде матча 8-го тура чемпионата Турции с "Йени Малатьяспор" (0:2).
Голкипер выскочил за пределы штрафной площади и зачем-то схватил мяч руками. Кырынтылы сразу понял, что натворил и отправился с поля даже до того, как арбитр удалил его.
Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçının 20. saniyesinde kaleci Serkan Kırıntılı kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/3yhGg46RaX— GOAL FORZA (@goalforza) October 21, 2019
Стоит отметить, что "Йени Малатьяспор" открыл счет со штрафного удара, назначенного именно за нарушение правил Кырынтылы.
34-летний Кырынтылы выступает за "Коньяспор" с 2015 года. Ранее он играл за "Аданаспор", "Анкарагюджю", "Фенербахче" и "Ризеспор". За сборную Турции провел три матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аланьяспор
|8
|17
|2
|Трабзонспор
|8
|15
|3
|Фенербахче
|8
|14
|4
|Истанбул ББ
|8
|14
|5
|Галатасарай
|8
|13
|6
|Сивасспор
|8
|12
|7
|Коньяспор
|7
|12
|8
|Газиантеп ББ
|8
|11
|9
|Антальяспор
|8
|11
|10
|Малатия Беледийеспор
|7
|10
|11
|Гёзтепе АС Измир
|8
|9
|12
|Бешикташ
|8
|9
|13
|Анкарагюджю
|8
|9
|14
|Денизлиспор
|8
|8
|15
|Касимпаса
|8
|8
|16
|Джайкур Ризеспор
|8
|8
|17
|Генчлербирлиги
|8
|6
|18
|Кайсериспор
|8
|4