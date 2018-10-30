Турецкий гранд приглашает Черчесова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов может продолжить карьеру в Турции, сообщают российские СМИ.

"Фенербахче" рассматривает кандидатуру 55-летнего специалиста в качестве одной из приоритетных на замену уволенному накануне Филлипу Коку.

Также на освободившуюся должность претендует француз Арсен Венгер.

Стоит отметить, что ранее Черчесов отказал "Спартаку", поэтому вряд ли он примет предложение "Фенербахче". Его контракт с РФС рассчитан до 2020 года с опцией продления до 2022 года. | http://soccernews.ru