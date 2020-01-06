Турецкий клуб арендовал хавбека киевского "Динамо" Гармаша

"Ризеспор" объявил о переходе полузащитника киевского "Динамо" Дениса Гармаша.

Турецкий клуб арендовал 29-летнего украинца до конца нынешнего сезона. Другие детали сделки не разглашаются.

Гармаш выступает за "Динамо" с 2007 года, сыграл 284 матча, забил 40 голов и сделал 39 ассистов.

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 3,5 миллиона евро.

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