Турецкий клуб готовит предложение для Давида Луиза
Бывший центральный защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз может стать одноклубником Марио Балотелли в "Адана Демирспоре".
По информации журналиста Николо Скиры, турецкий клуб готов предложить 34-летнему футболисту контракт на два года.
Сейчас "Адана Демирспор" ведёт переговоры с бразильцем, который с июня является свободным агентом.
Луиз выступал за "Арсенал" с августа 2019 года, сыграл 73 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
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