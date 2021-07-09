Турецкий клуб готовит предложение для Давида Луиза

Фото инстаграм Давида Луиза

Бывший центральный защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз может стать одноклубником Марио Балотелли в "Адана Демирспоре".

По информации журналиста Николо Скиры, турецкий клуб готов предложить 34-летнему футболисту контракт на два года.

Сейчас "Адана Демирспор" ведёт переговоры с бразильцем, который с июня является свободным агентом.

Луиз выступал за "Арсенал" с августа 2019 года, сыграл 73 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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