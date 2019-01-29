Турецкий клуб хочет арендовать одного из лидеров "Спартака"
"Галатасарай" проявляет интерес к кабовердийскому нападающему "Спартака" Зе Луишу, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, турецкий клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно, что вряд ли устроит "Спартак". Второй вариант, который предлагают турки, это выкуп игрока за 10 миллионов евро, но в рассрочку. "Спартак", в свою очередь, оценивает форварда в 15 миллионов евро, но может согласиться на снижение цены.
28-летний Зе Луиш выступает за "Спартак" с 2015 года. Всего он провел за московский клуб 97 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и отдал 22 голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Зе Луиш готов уйти из "Спартака". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ювентус" в третий раз подписал одного и того же игрока
-
Моуринью прилетит в Россию в ближайшие дни
-
Паредес трогательно попрощался с "Зенитом"
-
В "Интере" приняли важное решение по главному тренеру
-
Хочу играть: один из лидеров "Барселоны" ярко высказался о своем будущем
-
Экс-игрок "МЮ" назвал топ-клубы, за которые хочет выступать
-
Эмери рассказал о работе "Арсенала" на трансферном рынке в январе
-
Турецкий клуб хочет арендовать одного из лидеров "Спартака"
-
Манчини вызовет в сборную Италии 35-летнего форварда
-
Игрок "Зенита" перешел в "Ростов"
-
В "Зените" раскрыли детали трансфера Паредеса в ПСЖ
-
Желаем успехов: в федерации футбола Украины сделали заявление о переходе Ракицкого в "Зенит"
-
"Севилья" объявила о переходе хорватского хавбека
-
Китайский клуб пытается купить нападающего "Баварии"
-
Сёмин прояснил ситуацию с будущим Мануэла Фернандеша
-
"Манчестер Юнайтед" предложил новые контракты двум ветеранам
-
Президент ПСЖ сделал заявление о покупке у "Зенита" Леандро Паредеса
-
2
"Челси" может усилиться основным хавбеком "Барселоны"
-
Леандро Паредес прокомментировал свой переход в ПСЖ
-
ЦСКА нацелился на перспективного бразильца
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10