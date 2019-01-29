Турецкий клуб хочет арендовать одного из лидеров "Спартака"

"Галатасарай" проявляет интерес к кабовердийскому нападающему "Спартака" Зе Луишу, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, турецкий клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно, что вряд ли устроит "Спартак". Второй вариант, который предлагают турки, это выкуп игрока за 10 миллионов евро, но в рассрочку. "Спартак", в свою очередь, оценивает форварда в 15 миллионов евро, но может согласиться на снижение цены.

28-летний Зе Луиш выступает за "Спартак" с 2015 года. Всего он провел за московский клуб 97 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и отдал 22 голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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