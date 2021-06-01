Турецкий клуб хочет усилиться вингером киевского "Динамо" Родригешем

Фото инстаграм Жерсона Родригеша

Фланговый нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригеш может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает "Мета Спорт", "Сивасспор" проявляет предметный интерес к 25-летнему футболисту из Люксембурга.

Рыночная стоимость вингера оценивается в 2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Родригеш забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 38 матчах.

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