Турецкий клуб нацелился на форварда "Локомотива" Эдера

Нападающий московского "Локомотива" Эдер попал в сферу интересов турецкого клуба, сообщает Haberturk.

По сведениям издания, подписать португальца хочет "Гёзтепе", который намерен усилить атаку грядущим летом.

32-летний форвард может перебраться в команду из Измира бесплатно, поскольку его контракт с "железнодорожниками" подходит к концу.

В текущем сезоне Эдер сыграл за "Локомотив" 23 матча и забил 6 голов.

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