Турецкий клуб объявил о переходе игрока "Барселоны"

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Турецкий клуб объявил о переходе игрока "Барселоны"

"Сивасспор" объявил о переходе бразильского защитника "Барселоны" Дугласа, сообщает официальный сайт клуба.

Турецкий клуб взял футболиста в аренду на год. Стоит отметить, что его контракт с "Барселоной" истекает летом 2018 года, поэтому он уже не вернется в каталонский клуб.

27-летний Дуглас выступает за "Барселону" с 2014 года, провел за клуб 8 матчей. Сдавался в аренду "Спортингу" и "Бенфике". Ранее играл за "Гояс" и "Сан-Паулу". Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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