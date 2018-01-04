Турецкий клуб перехватил Мусу у ЦСКА

Форвард английского "Лестера" Ахмед Муса близок к переходу в турецкий "Бурсаспор", информирует Вursahakimiyet.

По сведениям источника, стороны уже обсуждают финальные моменты предстоящей сделки, детали которой пока остаются неизвестными. Сам нигериец заинтересован в переходе, так как в преддверии Чемпионата Мира желает иметь стабильную игровую практику.

Напомним, в возвращении Мусы был заинтересован ЦСКА. | soccernews.ru