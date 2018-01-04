Турецкий клуб перехватил Мусу у ЦСКА

Теги лестер ситиахмед мусабурсаспор

Турецкий клуб перехватил Мусу у ЦСКАФорвард английского "Лестера" Ахмед Муса близок к переходу в турецкий "Бурсаспор", информирует Вursahakimiyet.

По сведениям источника, стороны уже обсуждают финальные моменты предстоящей сделки, детали которой пока остаются неизвестными. Сам нигериец заинтересован в переходе, так как в преддверии Чемпионата Мира желает иметь стабильную игровую практику.

Напомним, в возвращении Мусы был заинтересован ЦСКА. | soccernews.ru

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