Турецкий клуб по ошибке подписал не того футболиста и спустя сутки расторг с ним контракт
Клуб из второго турецкого дивизиона "Менеменспор" случайно купил не того футболиста.
К команде присоединился форвард "Алкочетенсе" Алфа Джаллоу, однако изначально в их сферу интересов входил Ламина Джаллоу из "Салернитаны".
Не слишком внимательные сотрудники клуба элементарно перепутали двух игроков с одинаковыми фамилиями.
В итоге "Менеменспор" через день после оформления трансфера объявил о расторжении контракта с Алфой Джаллоу.
Стоит отметить, что оба футболиста являются уроженцами Гамбии, однако в национальную сборную своей страны вызывается только Ламина.
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