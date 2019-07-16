Турецкий клуб по ошибке подписал не того футболиста и спустя сутки расторг с ним контракт

Теги йени менемен беледийеспор измиралкочетенсесалернитанагамбиятрансферы

Турецкий клуб по ошибке подписал не того футболиста и спустя сутки расторг с ним контракт

Клуб из второго турецкого дивизиона "Менеменспор" случайно купил не того футболиста.

К команде присоединился форвард "Алкочетенсе" Алфа Джаллоу, однако изначально в их сферу интересов входил Ламина Джаллоу из "Салернитаны".

Не слишком внимательные сотрудники клуба элементарно перепутали двух игроков с одинаковыми фамилиями.

В итоге "Менеменспор" через день после оформления трансфера объявил о расторжении контракта с Алфой Джаллоу.

Стоит отметить, что оба футболиста являются уроженцами Гамбии, однако в национальную сборную своей страны вызывается только Ламина.

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