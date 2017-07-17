Турецкий клуб представил Гуффрана в стиле "Игры престолов"

Турецкий "Гезтепе" представил своего очередного новичка Йоана Гуффрана в стиле известного телесериала "Игры престолов".

Так, в своем твиттере клуб из Измира презентовал фото бывшего игрока английского "Ньюкасла", дополнив его популярной картинкой из нашумевшей киноработы.

В завершившемся сезоне Гуффран забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач в 45 матчах за "сорок".

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