Турецкий клуб представил Гуффрана в стиле "Игры престолов"
Турецкий "Гезтепе" представил своего очередного новичка Йоана Гуффрана в стиле известного телесериала "Игры престолов".
Так, в своем твиттере клуб из Измира презентовал фото бывшего игрока английского "Ньюкасла", дополнив его популярной картинкой из нашумевшей киноработы.
В завершившемся сезоне Гуффран забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач в 45 матчах за "сорок".
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