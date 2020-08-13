Турецкий клуб заинтересован в аренде Дзюбы
Форвард "Зенита" Артем Дзюба попал в сферу интересов "Бешикташа".
Как сообщает Orta Çizgi, турецкий клуб заинтересован в аренде 31-летнего россиянина на один сезон. "Бешикташ" переключился на кандидатуру Дзюбы, так как ранее сорвались переговоры с Марио Балотелли.
Напомним, что две недели назад Дзюба подписал с "Зенитом" новое соглашение по схеме "2+1".
В прошлом сезоне Дзюба провел 37 матчей, в которых отметился 21 голом и 14 ассистами.
Читайте также: Дзюба опередил Халка по числу результативных действий за "Зенит". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Турецкий клуб заинтересован в аренде Дзюбы
-
Погба ждет шагов от "Манчестер Юнайтед" по продлению контракта
-
Голкипер "Спартака" Максименко назвал клуб, в который он никогда не перейдет
-
ПСЖ теряет Кейлора Наваса
-
Агент Жамалетдинова раскрыл детали перехода игрока в "Уфу"
-
ПСЖ впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
-
1
ПСЖ в компенсированное время вырвал победу над "Аталантой" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
-
"Урал" подпишет экс-игрока сборной России
-
"Краснодар" нацелился на Зотова
-
Нагельсманн о составе на матч с "Атлетико": "Кто съест три куска хлеба с нутеллой, окажется на скамейке"
-
"Реал" досрочно вернул Эдегора из аренды
-
"Уфа" подписала Жамалетдинова
-
Заа намерен перейти в клуб, выступающий в Лиге Чемпионов
-
РПЛ назначила арбитров на матчи 2-го тура
-
Глава РПЛ оценил решение Федуна не снимать "Спартак" с чемпионата
-
Неймар и Икарди в стартовом составе ПСЖ на матч против "Аталанты"
-
"Саутгемптон" подписал трансферную цель "МЮ" и "Реала"
-
Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" прошел проверку на детекторе лжи
-
Де Лигт перенес операцию на плече
-
Федерация регби России приглашает "Спартак" на свои соревнования
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22