Турецкий клуб заинтересован в аренде Дзюбы

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Турецкий клуб заинтересован в аренде Дзюбы

Форвард "Зенита" Артем Дзюба попал в сферу интересов "Бешикташа".

Как сообщает Orta Çizgi, турецкий клуб заинтересован в аренде 31-летнего россиянина на один сезон. "Бешикташ" переключился на кандидатуру Дзюбы, так как ранее сорвались переговоры с Марио Балотелли.

Напомним, что две недели назад Дзюба подписал с "Зенитом" новое соглашение по схеме "2+1".

В прошлом сезоне Дзюба провел 37 матчей, в которых отметился 21 голом и 14 ассистами.

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