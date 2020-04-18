"Турецкий Месси" мечтает перейти в "Барселону"

3 Теги абдулкадир омурбарселонатрабзонспор

"Турецкий Месси" мечтает перейти в "Барселону"

Хавбек "Трабзонспора" Абдулкадир Омур, которого прозвали "турецким Месси", заявил, что хотел бы попробовать свои силы в "Барселоне".

"Я являюсь большим фанатом "Барселоны", смотрю много их игр. Играть за "Барсу" - моя мечта. Я слышал о сравнениях с Месси, однако мне еще очень далеко до его уровня", - приводит слова игрока Fanatik.

Абдулкадир - воспитанник "Трабзонспора", и выступает за первую команду с 2016 года. Его трансферная стоимость оценивается в 12,5 миллиона евро.

В текущем сезоне на его счету один гол и две результативные передачи в 11 матчах.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

В Барселоне тебя ждёт теплый приём!Первым делом сделаешь дежурные высказывания типа "Месси Велик" , потом пройдёшь через кровать Лео как это уже делали Коут,Видаль,Де Йонг!(Стандартная практика для новичков в нашей команде)Посидишь на скамейке и вот тогда отправишься в аренду как использованная проститутка!(Лео любит молодых и неопытных...)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Если ты фанат Барсы,то как и Шнюк готов лизать инопланетному до внутренних органов?Готов,солдат?Потому что быть болельщиком Барсы это значит быть всегда готовым получать камшоты от Лео на лицо во время унижений от Леванте,Ромы,Ливерпуля,Челси,Юве,ПСЖ,Реала и не только!Впереди ещё Наполи!Если Лео не струсит как обычно!

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lesnovsky

Желание похвально... Но Месси только ОДИН.... И он НЕПОВТОРИМ...

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