"Турецкий Месси" мечтает перейти в "Барселону"

Хавбек "Трабзонспора" Абдулкадир Омур, которого прозвали "турецким Месси", заявил, что хотел бы попробовать свои силы в "Барселоне".

"Я являюсь большим фанатом "Барселоны", смотрю много их игр. Играть за "Барсу" - моя мечта. Я слышал о сравнениях с Месси, однако мне еще очень далеко до его уровня", - приводит слова игрока Fanatik.

Абдулкадир - воспитанник "Трабзонспора", и выступает за первую команду с 2016 года. Его трансферная стоимость оценивается в 12,5 миллиона евро.

В текущем сезоне на его счету один гол и две результативные передачи в 11 матчах.

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