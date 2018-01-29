Турецкий погром: "Истанбул" уничтожил "Карабюкспор"
В рамках 19-го тура чемпионата Турции лидер первенства "Истанбул" на своём поле нанёс сокрушительное поражение "Карабюкспору" со счётом 5:0.
"Истанбул" – "Карабюкспор" - 5:0
Голы: Наполеони, 7 - 1:0, Инлер, 20 - 2:0, Вишча, 31 - 3:0, Вишча, 38 - 4:0, Адебайор, 43 - 5:0.
Не пропустите: "Галатасарай" сильнее "Османлыспора" и другие результаты 19-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"
-
Кудесники мяча снова на "Роазон Парк": "Ренн" в третий раз по ходу сезона примет ПСЖ
-
Непростой вояж "Робин Гуда": "Ливерпуль" отправляется в Хаддерсфилд
-
Турнир прогнозов: итоги 31 тура
-
"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Кейн и Кавани опережают Месси с Иммобиле
Лента новостей
-
"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном мате Кубка Италии
-
Моура прибыл в Лондон для перехода в "Тоттенхэм"
-
В "Монако" рассказали о будущем Лемара
-
Бартон призвал Гвардиолу "перестать ныть"
-
Болт рассказал о предстоящем просмотре в дортмудской "Боруссии"
-
Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"
-
Кудесники мяча снова на "Роазон Парк": "Ренн" в третий раз по ходу сезона примет ПСЖ
-
Непростой вояж "Робин Гуда": "Ливерпуль" отправляется в Хаддерсфилд
-
Бендтнер интересен французскому клубу
-
"Челси" отклонит любое предложение "Манчестер Сити" по Азару
-
"Белененсеш" – "Бенфика" - 1:1 (обзор)
-
"Бенфика" на 97-й минуте спасла ничью в матче с "Белененсешем" и другие результаты 20-го тура чемпионата Португалии
-
Кутроне грозит двухматчевая дисквалификация за гол рукой
-
Муниаин назвал Ляпорта мудаком
-
Сане прокомментировал свою травму
-
Тим Кэйхилл вернулся в "Миллуол"
-
Деулофеу перешёл в "Уотфорд"
-
"Сельта" – "Бетис" - 3:2 (обзор)
-
"Челси" договорился о приобретении Жиру
-
"Манчестер Сити" включился в борьбу за Неймара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|19
|42
|2
|Галатасарай
|19
|41
|3
|Фенербахче
|19
|37
|4
|Бешикташ
|19
|36
|5
|Трабзонспор
|19
|31
|6
|Кайсериспор
|19
|31
|7
|Гёзтепе АС Измир
|19
|31
|8
|Сивасспор
|19
|27
|9
|Малатия Беледийеспор
|19
|26
|10
|Бурсаспор
|19
|25
|11
|Касимпаса
|19
|22
|12
|Аланьяспор
|19
|21
|13
|Акхисар Беледийе ГС
|19
|21
|14
|Генчлербирлиги
|19
|20
|15
|Османлыспор
|19
|18
|16
|Антальяспор
|19
|18
|17
|Коньяспор
|19
|16
|18
|Карабюкспор
|19
|9