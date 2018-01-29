Турецкий погром: "Истанбул" уничтожил "Карабюкспор"

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Турецкий погром: "Истанбул" уничтожил "Карабюкспор"

В рамках 19-го тура чемпионата Турции лидер первенства "Истанбул" на своём поле нанёс сокрушительное поражение "Карабюкспору" со счётом 5:0.

"Истанбул" – "Карабюкспор" - 5:0

Голы: Наполеони, 7 - 1:0, Инлер, 20 - 2:0, Вишча, 31 - 3:0, Вишча, 38 - 4:0, Адебайор, 43 - 5:0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 19 42
2 Галатасарай 19 41
3 Фенербахче 19 37
4 Бешикташ 19 36
5 Трабзонспор 19 31
6 Кайсериспор 19 31
7 Гёзтепе АС Измир 19 31
8 Сивасспор 19 27
9 Малатия Беледийеспор 19 26
10 Бурсаспор 19 25
11 Касимпаса 19 22
12 Аланьяспор 19 21
13 Акхисар Беледийе ГС 19 21
14 Генчлербирлиги 19 20
15 Османлыспор 19 18
16 Антальяспор 19 18
17 Коньяспор 19 16
18 Карабюкспор 19 9
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