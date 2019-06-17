Турецкий топ-клуб готовит предложение по Коноплянке

Вингер "Шальке" Евгений Коноплянка, скорее всего, продолжит карьеру в Турции.

По информации Sporx, украинца за три миллиона евро готов купить "Фенербахче".

Однако "кобальтовых" такие условия не устраивают и они хотят выручить от продажи футболиста не менее пяти миллионов.

29-летний Коноплянка выступает за "Шальке" с 2016 года, сыграл 78 матчей, забил 13 голов и сделал 9 ассистов.

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