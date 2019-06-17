Турецкий топ-клуб готовит предложение по Коноплянке
Вингер "Шальке" Евгений Коноплянка, скорее всего, продолжит карьеру в Турции.
По информации Sporx, украинца за три миллиона евро готов купить "Фенербахче".
Однако "кобальтовых" такие условия не устраивают и они хотят выручить от продажи футболиста не менее пяти миллионов.
29-летний Коноплянка выступает за "Шальке" с 2016 года, сыграл 78 матчей, забил 13 голов и сделал 9 ассистов.
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|5
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|34
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|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
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|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
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|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19