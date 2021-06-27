Турецкий топ-клуб может арендовать Спаича у "Краснодара"

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Турецкий топ-клуб может арендовать Спаича у "Краснодара"

Фото: инстаграм Уроша Спаича/Автор неизвестен

Стамбульский "Бешикташ" проявляет интерес к сербскому защитнику "Краснодара" Урошу Спаичу, сообщает beIN Sports.

По сведениям источника, турецкий клуб намерен арендовать футболиста в летнее трансферное окно. "Краснодар" согласен на аренду, но хочет включить в сделку обязательного выкупа за шесть миллионов евро.

В минувшем сезоне 28-летний Спаич на правах аренды выступал за "Фейеноорд", провел 27 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Краснодаром" действует до лета 2023 года.

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