Турецкий топ-клуб может перехватить Диего Косту у "Бенфики"

Фото: инстаграм Диего Косты/Автор неизвестен

Стамбульский "Бешикташ" вступил в борьба за испанского нападающего Диего Косту, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, турецкий клуб предложил форварду двухлетний контракт с зарплатой в три миллиона евро в год без учета бонусов. Также на Косту претендует "Бенфика".

32-летний Коста в январе 2021 года покинул мадридский "Атлетико" и в настоящее время является свободным агентом. Таким образом, он может перейти в новый клуб бесплатно.

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