Турин против Лондона: "Ювентус" впервые в истории схлестнется с "Тоттенхэмом"
"Ювентус" – "Тоттенхэм"
Стадион: "Ювентус" (Турин)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Феликс Брых (Германия)
Наконец-то пришло время, когда вступают в борьбу лучшие среди лучших на общеевропейском футбольном фронте. Программа матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов откроется двумя вторничными противостояниями, среди которых особняком выделяется туринская дуэль "Ювентуса" и "Тоттенхэма". Противостояние интересное, прежде всего тем, что обе команды сейчас на ходу. Некоторые эксперты и специалисты считают, что на данный момент "шпоры" после "Манчестер Сити" являются лучшей командой на Туманном Альбионе, несмотря на то, что есть еще два коллектива, которые располагаются выше их в турнирной таблице. "Старая синьоры" и вовсе не нуждается в представлении - туринский гранд на протяжении последних семи сезонов властвует на Апеннинах.
"Юве" и "Тоттенхэм" никогда ранее не встречались на международной арене. Единственный раз, когда туринцы и лондонцы сошлись на футбольном поле было летом 2016 года, когда в рамках товарищеского турнира в Мельбурне "зебры" взяли верх над "шпорами" со счетом 2:1. Более того, "Хотспур" всего лишь во второй раз в своей истории вышел в плей-офф Лиги Чемпионов. Первая попытка была достаточно удачной – в сезоне 2010/2011 "лилейно-белые" на стадии 1/8 финала выбили "Милан". Правда, затем в четвертьфинале уступили мадридскому "Реалу".
По результатам группового этапа можно сделать вывод, что "Тоттенхэм" сделал правильные выводы после провальной прошлогодней еврокампании. В текущем сезоне лондонцы выиграли группу, соперничая с действующим обладателем "ушастого" "Реалом" и дортмундской "Боруссией". "Юве" не повезло в группе попасть на "Барселону", поэтому пришлось довольствоваться вторым местом. Но на самом деле, пока еще непонятно, кому из них больше повезло с соперником по 1/8 финала, потому как каталонцы в ближайшем времени сойдутся с "Челси".
Что касается кадрового вопроса, то Массимилиано Аллегри придется обойтись без травмированных Матюиди, Дибала и Куадрадо, в то время как участие Барцальи под вопросом. В отличие от своего коллеги, Маурисио Почеттино имеет полный карт-бланш, ведь все его бойцы в строю.
Интересные факты противостояния "Ювентуса" и "Тоттенхэма":
Ранее "шпоры" выступали на данной стадии лишь раз. В сезоне 2010/11 они нанесли поражение "Милану" (1:0 в гостях, 0:0 дома).
Беспроигрышная домашняя серия "Ювентуса" в еврокубках составляет 26 встреч (16 побед и 10 ничьих). Последний раз победить в Турине удалось "Баварии" (2:0) в апреле 2013 года. Это единственное поражение "зебр" в 31-м еврокубковом матче на "Ювентус Стэдиум".
"Старая синьора" не проигрывает представителям Англии уже шесть матчей (три победы и три ничьи), одержав виктории в трех последних. "Юве" не встречался с англичанами с сезона 2015/16, когда в домашнем поединке группового этапа чемпион Италии одолел "Манчестер Сити" - 1:0.
В последних 14 выездных встречах на европейской арене лондонцы одержали всего четыре победы.
Ориентировочные составы на игру:
Ювентус: Буффон, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Стураро, Дуглас Коста, Манджукич, Игуаин
Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Д. Санчес, Вертонген, Дэвис, Ваньяма, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли, Кейн
Прогноз на матч "Ювентус" – "Тоттенхэм":
Противостояние "Ювентуса" и "Тоттенхэма" – одно из тех на стадии плей-офф, в котором нет явного фаворита. Тем не менее, букмекеры считают, что больше шансов в итальянском матче имеют хозяева, о чем свидетельствует коэффициент 2.05. В то время как выигрыш "шпор" в среднем оценивается в 4.3.
Богдан Архипенко
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