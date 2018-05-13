Турин снова чемпион! "Ювентус" играет вничью с "Ромой"

Тридцать седьмой тур итальянской Серии А завершался центральным противостоянием между "Ромой" и "Ювентусом". Для действующего чемпиона эта встреча имела важнейшее значение. Команду Массимилиано Аллегри устраивала и ничья, чтобы в очередной раз защитить титул сильнейшего клуба Италии.

У римлян же была своя история, которая была связана с бронзовыми наградами. Стоял для "волков" вопрос борьбы за место в Лиге чемпионов, но перед матчем он отпал. "Интер" уступил "Сассуоло" и потерял шансы занять четвертое место. Так что римлянам в этой игре практически ничего не нужно было.

Это, собственно говоря, чувствовалось на протяжении всего матча. Если же говорить о первом тайме, то он и вовсе прошел на крайне низких скоростях. При этом римляне эпизодами еще хоть как-то пытались обострить игру и даже иногда били по воротам. А вот "Ювентус" откровенно отбывал номер на поле "Стадио Олимпико". Туринцы всячески сушили игру, так и ни разу не ударив в створ за первые 45 минут встречи.

Чуть интереснее заиграли команды после перерыва. В частности, добавили в активности гости и сразу же отличились в лице Дибалы. Правда, гол был отменен арбитром, так как нападающий туринцев находился в небольшом офсайде.

Пытался "Ювентус" извлечь что-либо и после розыгрышей стандартов. Однако защитники "Ромы" не зевали в обороне, всякий раз не давая Игуаину и Манджукичу сыграть результативно.

В середине тайма пятиминутка славы наступила для Наингголана. Непонятно зачем, но полузащитник римлян дважды сфолил на желтую карточку с интервалом в несколько минут. Сначала Раджа откровенно придержал за футболку Сандро, а вскоре срубил недалеко от собственной штрафной Дибалу. Таким образом, сезон для бельгийца закончился досрочно.

Однако "Ювентус" даже не пытался реализовать численное преимущество. Туринцы предпочитали подолгу катать мяч на своей половине поля и "Рома" также была не против таких действий. В результате команды спокойно доиграли до финального свистка, так и не потревожив друг друга. Команда Массимилиано Аллегри снова выигрывает Серию А.

"Рома" – "Ювентус" – 0:0

"Рома": Алиссон, Флоренци, Фасио, Жесус, Коларов, Де Росси (Стротман, 82), Наингголан, Пеллегрини (Гоналон, 73), Эль-Шаарави, Ундер (Шик, 81), Джеко.

"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Барцальи, Ругани, Сандро, Пьянич, Матюиди, Бернардески (Дуглас Коста, 67), Дибала, Манджукич (Бентанкур, 81), Игуаин.

Удаление: Наингголан, 68.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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