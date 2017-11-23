Туринская скука: "Ювентус" и "Барселона" голов не забивали

Главным событием второго игрового дня пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, безусловно, было противостояние в Турине, где местные любимцы "Ювентус" принимал "Барселону". В последнее время команды уже приучили любителей футбола к своим очным схваткам, таким образом, встречаясь пятый раз за последние семь месяцев. В прошлогодней кампании "старая синьора" выбила "блаугранас" на стадии четвертьфинала, во многом благодаря разгромной победе в родных стенах со счетом 3:0. Но уже в текущем розыгрыше подопечные Эрнесто Вальверде взяли убедительный реванш, забив все те же три "сухих" мяча в ворота Буффона на "Камп Ноу".

Перед пятым туром "Барса" имела десять очков, располагаясь на первой строчке и опережая "Юве" на целых три балла, поэтому для того, что выиграть квартет "D" каталонцам хватало и ничьей. В проигранном матче против "Сампдории" на выходных Массимилиано Аллегри предоставил отдых некоторым ключевым исполнителям, делая ставку на сегодняшнюю игру. Итальянский наставник вдруг решил вернуться к схеме с тремя защитниками. К сожалению, накануне травмировался Кьеллини и его место досталось марокканцу Бенатиа. Кроме того, был усажен на скамейку Манджукич в угоду Дугласу Косте.

Эрнесто Вальверде не перестал экспериментировать со стартовым составом и на этот раз шокировал всех, оставив в запасе самого Месси, а линия атаки "Барселоны" в этом поединке приобрела вид, в который невозможно было бы поверить еще в концовке прошлого сезона. Хозяева поля резво начали встречу. Больше всех загорелся Дуглас Коста, который уже на второй минуте плотным ударом потревожил тер Штегена, но немецкий голкипер не дрогнул.

Тем не менее, очень быстро каталонцы забрали мяч под свой контроль и в какой-то момент игра стала просто скучной, потому как большего ожидалось, прежде всего, от хозяев поля. На экваторе первого тайма "блаугранас" разбудили уснувших болельщиков, когда после навесной передачи Ракитича мяч сотряс штангу ворот Буффона. После этого команды ничем интересным не запомнились, лишь в концовке первой 45-ти минутки размялся Дибала, но классно оббежав нескольких защитников "Барсы", аргентинец пробил на трибуны.

С началом второй половины встречи команда стали играть активнее. "Старая синьора" перестроилась на игру в четыре защитника, но мяч по-прежнему большую часть времени оставался под контролем "Барселоны". Еще на 56-й минуте Вальверде бросил в бой Месси, но аргентинский волшебник на этот раз не стал огорчать Буффона.

Таким образом, в довольно скучном матче итальянский и каталонский гранд расписывают ничью, которой хватает "Барселоне" для выхода в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.

"Ювентус" – "Барселона" – 0:0

"Ювентус": Буффон, Барцальи, Бенатиа, Ругани, Пьянич (Бентанкур, 66), Хедира, Алекс Сандро, Куадрадо (Маркизио, 71), Дибала, Дуглас Коста (Матюиди, 85), Игуаин

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Динь, Ракитич, Бускетс, Иньеста (Жорди Альба, 82), Деулофеу (Месси, 56), Паулиньо, Суарес

Богдан Архипенко

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