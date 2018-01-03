Туринский четвертьфинал: "Ювентус" и "Торино" сразятся в Кубке Италии

"Ювентус" – "Торино"

Стадион: "Ювентус Стэдиум" (Турин, Италия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Даниэле Довери (Рим)

В последнем четвертьфинальном матче Кубка Италии любителям футбола будет предложено туринское дерби. "Ювентус" в ранге обладателя Кубка примет земляков из "Торино". Несомненно, фаворитом предстоящей встречи считается "Старая синьора", которая играет на родном стадионе. Однако характер кубковых встреч несколько отличается от поединков чемпионата, и можно не сомневаться, что "бордовые" постараются дать бой именитому сопернику.

А между тем "Ювентус" выигрывал три последних розыгрыша Кубка Италии и сейчас на пути к четвертой кряду победе. Команда Массимилиано Аллегри не проиграла ни одного из восьми предыдущих домашних матчей во всех турнирах, одержав шесть побед и дважды сыграв вничью. При этом за пять последних поединков в родных стенах "Старая синьора" не пропустила ни одного гола. В целом же в нынешнем сезоне "черно-белые" проиграли только один домашний матч – против Лацио в чемпионате, а в остальных 13 встречах выигрывали. В Кубке Италии в прошлом сезоне "Ювентус" в финале обыграл как раз Лацио со счетом 2:0. А в текущем розыгрыше "зебры" стартовали с победы над "Дженоа" с таким же счетом. По разу отличились Дибала и Игуаин. Отметим, что "Ювентус" выиграл шесть домашних матчей Кубка Италии кряду с общим счетом 17:4.

Последние игры "зебры" по-прежнему играют без своего капитана Джанлуиджи Буффона, Замена голкипера у "Ювентуса" оказалась безболезненной, и Войцех Щесны полностью сумел заменить легендарного капитана. Благодаря успехам в последних играх, польский голкипер "Старой синьоры" стал еще более уверенным в себе.

"Торино" в этом сезоне очень неплохо играет на выезде и проиграл только два матча из 11, одержав четыре победы и пять раз сыграв вничью. За пять последних поединков на чужом поле "бордовые" не потерпели ни одного поражения. А в трех предыдущих встречах вдали от дома забивали минимум два гола. В Кубке Италии в прошлом сезоне "Торино" проиграл в 1/8 финала "Милану". А в текущем розыгрыше "бордовые" стартовали с 1/32 финала, обыграв последовательно "Трапани" (7:1), "Карпи" (2:0) и "Рому" на выезде со счетом 2:1.

Однако на этот матч "бордовые" выйдут без ряда ключевых игроков. По причине травм в поединке не сыграют Андреа Белотти, Кристиан Ансальди, Антонио Баррека, Симоне Эдера и Адем Лялич. Потери более чем серьезные для команды Синиши Михайловича.

Что касается личных встреч между командами, то "Ювентус" выиграл 12 из 14 последних матчей против "Торино" и не проигрывает ему шесть встреч кряду, выиграв пять из них. Стоит отметить, что в семи из восьми последних матчей между "Ювентусом" и "Торино" забивалось больше двух голов, а в четырех встречах – больше трех голов.

Интересные факты противостояния "Ювентуса" и "Торино":

В 6 последних очных матчах между командами "Ювентус" одержал 5 побед

Последняя встреча соперников в рамках Кубка Италии состоялась 16 декабря 2015 года на поле "Старой синьоры" и завершилась победой хозяев (4:0)

Со счетом 4:0 завершилась и последняя на данный момент очная дуэль "Ювентуса" и "Торино" (23.09.17)

"Ювентус" не проигрывает на протяжении 9 матчей

Ориентировочные составы на игру:

"Ювентус": Щесны – Лихтштайнер, Ругани, Кьеллини, Асамоа, Бонуччи, Пьянич, Маркизио, Матьюиди, Дибала, Коста, Игуаин.

"Торино": Милинкович-Савич – Де Сильвестри, Нкулу, Моретти, Молинаро, Валдифиори, Ринкон, Базелли, Беренгер, Ньянг, Фальке.

Прогноз на матч "Ювентус" – "Торино":

"Ювентус" явный фаворит матча, и, скорее всего, вопрос состоит лишь в том, сколько голов "Старая синьора" забьет в ворота "бордовых". Слишком много кадровых потерь у "Торино", так что команда Синиши Михайловича полностью будет сосредоточена на защите собственных ворот.

Букмекеры предлагают на победу хозяев поля средний коэффициент 1.35 баллов. На успехе "Торино" можно сделать ставку с коэффициентом 8.50 баллов. Ничья оценивается на уровне 4.90 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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