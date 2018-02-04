Туринский максимализм: "Ювентус" примет на своем поле удобный "Сассуоло"
"Ювентус" – "Сассуоло"
Стадион: "Ювентус Стэдиум" (Турин, Италия)
Начало матча: 17:00
Арбитр: Фабрициу Паскуа (Тиволи)
Воскресным днем действующий чемпион Италии "Ювентус" примет на своем поле "Сассуоло". Встреча в Турине пройдет в рамках 23 тура. В матче первого круга "Старая синьора" переиграла "нероверди" со счетом 3:1. Хет-трик в том поединке записал нападающий туринцев Пауло Дибала. На "Ювентус Стэдиум" команды встречались четыре раза. В этих играх хозяева поля имеют стопроцентный показатель, выиграв их с общим счетом 9:1.
После сыгранных 22 туров "Ювентус" по-прежнему второй в таблице чемпионата. В активе туринцев 56 очков и они на один балл отстают от "Наполи". Стоит заметить, что к февралю "бьянконери" набрали потрясающую форму. Команда Массимилиано Аллегри показывает выдающие результаты в плане пропускной способности. После поражения 19 ноября от "Сампдории", действующий чемпион Италии пропустил лишь один гол в свои ворота от "Вероны", отыграв при этом 14 матчей в различных турнирах.
В прошлом туре "Старая синьора" обыграла на выезде "Кьево" со счетом 2:0. По голу забили Хедира и Игуаин. Кстати, оба мяча в ворота "Кьево" туринцы забили после того, как соперник остался вдевятером. Не проигрывают "бьянконери" девять поединков кряду, выиграв восемь из них и пропустив за это время лишь один мяч. На своем поле "Ювентус" не проигрывает шесть последних встреч, одержав пять побед, а не пропускает в четырех последних поединках в родных стенах.
В минувший вторник команда Массимилиано Аллегри гостила в Бергамо у "Аталанты" в рамках первого полуфинального поединка Кубка Италии. Уже на 3-й минуте нападающий гостей Гонсало Игуаин открыл счет, на что в середине первого тайма мог ответить Алехандро Гомес. Однако полузащитник хозяев не сумел реализовать 11-метровый, и туринцы в итоге выиграли 1:0.
"Сассуоло" после 22 туров занимает 14-е место, набрав 22 очка и находясь в пяти баллах от зоны вылета. В прошлую субботу "нероверди" проиграли дома "Аталанте" с крупным счетом 0:3 и теперь их безвыигрышная серия насчитывает четыре матча, в которых команде Джузеппе Якини удалось набрать всего два очка при двух забитых голах. На выезде "Сассуоло" проиграл 7 из 12 предыдущих матчей, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью. При этом в половине поединков он пропускал минимум два гола.
В прошлом сезоне "Ювентус" выиграл оба матча у "нероверди" (3:1 дома и 2:0 в гостях). А в целом победная серия туринцев в противостоянии с "Сассуоло" насчитывает четыре матча. Единственную победу над "Старой Синьорой" сассолеси одержали в октябре 2015 года.
Интересные факты противостояния "Ювентуса" и "Сассуоло":
На своем поле "Ювентус" выиграл все 4 матча у "Сассуоло"
В последних четырех встречах между командами неизменно побеждала "Старая Синьора"
Безвыигрышная серия "Сассуоло" длится 4 матча
"Ювентус" выиграл 9 игр кряду во всех турнирах
Ориентировочные составы на игру:
"Ювентус": Буффон – Лихтштайнер, Барцальи, Кьеллини, Асамоа, Пьянич, Матюиди, Хедира, Бернардески, Манджукич, Игуаин.
"Сассуоло": Консильи – Лирола, Лемос, Ачерби, Пелузо, Маньянелли, Дункан, Миссироли, Берарди, Политано, Бабакар.
Прогноз на матч "Ювентус" – "Сассуоло":
"Ювентус" явный фаворит матча, и, скорее всего, вопрос состоит лишь в том, сколько голов "Старая синьора" забьет в ворота "нероверди". Тем более что в этом сезоне "Сассуоло" играет крайне нестабильно.
На победу хозяев поля букмекеры предлагают в среднем коэффициент 1.25 баллов. Успех гостей оценивается примерно в 14.50 баллов. На ничью же ставка колеблется в пределах 6 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|22
|57
|2
|Ювентус
|22
|56
|3
|Лацио
|22
|46
|4
|Интер Милан
|23
|45
|5
|Рома
|23
|44
|6
|Сампдория
|23
|38
|7
|Милан
|22
|34
|8
|Аталанта
|22
|33
|9
|Торино
|23
|33
|10
|Удинезе
|22
|32
|11
|Фиорентина
|22
|28
|12
|Болонья
|22
|27
|13
|Кьево
|22
|22
|14
|Сассуоло
|22
|22
|15
|Дженоа
|22
|21
|16
|Кальяри
|22
|21
|17
|Кротоне
|23
|20
|18
|СПАЛ
|22
|17
|19
|Хеллас Верона
|23
|16
|20
|Беневенто
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