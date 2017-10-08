Туристическая поездка в Прибалтику: Англия гостит в Литве

Литва – Англия

Стадион: "Литовской Федерации Футбола" (Вильнюс)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Вот кто может не переживать по поводу путевки на Чемпионат Мира-2018 перед заключительным туром отборочного цикла, так это родоначальники футбола. Сборная Англии в прошлом туре уже обеспечила себе место на групповой стадии российского Мундиаля благодаря единственному голу Харри Кейна на четвертой компенсированной минуте в домашнем поединке со Словенией. С 23 очками в активе команда "трех львов" опережает ближайшего преследователя Шотландию на шесть пунктов, поэтому никаких угроз лидерству.

Литва плотно закрепилась на пятой строчке, команде Эдгараса Янкаускаса не удалось прыгнуть выше головы. Прибалтийцы прогнозируемо опередили только Мальту. Хотя стоит отметить, что в первых трех турах складывалось не все так однозначно. Литовцы стартовали хорошо, расписав мировые со словенцами и шотландцами и взяв верх над теми таки мальтийцами. Но после трех встреч бензин у команды закончился и они стали поставщиком очков для более именитых оппонентов по группе.

После победы в прошлом туре Гарет Саутгейт был вознагражден премиальными, часть из которых может совершенно спокойно потратить на шопинге в Литве. В матче же наставник "трех львов", скорее всего, даст себя проявить футболистам ближнего резерва. Глядишь, может, кто и выстрелит и тем самым постучится в стартовый состав уже на большом турнире.

Интересные факты противостояния Литвы и Англии:

В матче первого круга Англия в родных стенах обыграла Литву со счетом 2:0.

В восьми из последних десяти матчей отборочного цикла на Чемпионат Мира англичане не пропускали.

В текущем отборе сборная "трех львов" еще не проигрывала, в то время, как прибалтийцы одержали всего одну победу и ту над скромнейшей Мальтой.

Британцы выиграли только одну из пяти выездных игр под началом Гарета Саутгейта (две поражения и две ничьи).

Ориентировочные составы на игру:

Литва: Шеткус, Вайткунас, Микукис, Гирдвайнис, Андрюшкявичюс, Куклис, Матулевичюс, Черных, Сливка, Новиковас, Вальскис

Англия: Батленд, Кин, Смоллинг, Магуайр, Триппьер, Уинкс, Ливермор, Крессуэлл, Лингард, Алли, Старридж

Прогноз на матч Литва – Англия:

Несмотря на то, что для Англии матч приобрел фактически статус товарищеского, специалисты не верят, что такой же немотивированной Литве удастся создать хоть какие-то проблемы британской сборной.

Букмекеры уверенны в победе англичан, о чем свидетельствует коэффициент 1.35. В то время, как выигрыш литовцев в среднем оценивается в 9.0.

Богдан Архипенко | http://soccernews.ru