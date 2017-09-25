Турнир прогнозов: анонс 10 тура

Продолжается турнир прогнозов soccernews.ru. Накануне деяятый тур, который будет посвящен еврокубковым сражениям.

26 сентября

21:45 Боруссия - Реал

21:45 Монако - Порту

21:45 Спартак - Ливерпуль

21:45 Бешикташ - Ред Булл

27 сентября

21:45 Атлетико - Челси

21:45 ПСЖ - Бавария

21:45 ЦСКА - Манчестер Юнайтед

21:45 Спортинг - Барселона

28 сентября

20:00 Зенит - Реал Сосьедад

22:00 Партизан - Динамо Киев

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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