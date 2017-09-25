Турнир прогнозов: анонс 10 тура

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Турнир прогнозов: анонс 10 тура

Продолжается турнир прогнозов soccernews.ru. Накануне деяятый тур, который будет посвящен еврокубковым сражениям.

26 сентября

21:45 Боруссия - Реал
21:45 Монако - Порту
21:45 Спартак - Ливерпуль
21:45 Бешикташ - Ред Булл

27 сентября

21:45 Атлетико - Челси
21:45 ПСЖ - Бавария
21:45 ЦСКА - Манчестер Юнайтед
21:45 Спортинг - Барселона

28 сентября

20:00 Зенит - Реал Сосьедад
22:00 Партизан - Динамо Киев

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите итоги минувшего тура Турнира прогнозов  | http://soccernews.ru

комментарии
TurculeC

Боруссия - Реал 1:2, Монако - Порту 2:1, Спартак - Ливерпуль 0:2, Бешикташ - Ред Булл 2:0, Атлетико - Челси 2:2, ПСЖ - Бавария 2:2, ЦСКА - Манчестер Юнайтед 0:2, Спортинг - Барселона 1:4, Зенит - Реал Сосьедад 1:1, Партизан - Динамо Киев - 1:2.

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Yas

Боруссия - Реал 1:3, Монако - Порту 2:1, Спартак - Ливерпуль 1:2, Бешикташ - Ред Булл 2:0, Атлетико - Челси 2:1, ПСЖ - Бавария 2:2, ЦСКА - Манчестер Юнайтед 1:2, Спортинг - Барселона 1:3, Зенит - Реал Сосьедад 2:1, Партизан - Динамо Киев - 1:2.

Ответить
Strateg

Боруссия - Реал - 2:1 Монако - Порту - 2:0 Спартак - Ливерпуль - 1:3 Бешикташ - Ред Булл - 1:1 Атлетико - Челси - 1:0 ПСЖ - Бавария - 1:1 ЦСКА - Манчестер Юнайтед - 0:1 Спортинг - Барселона - 1:3 Зенит - Реал Сосьедад - 2:1 Партизан - Динамо Киев - 1:1

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chernysh

Боруссия-Реал 2:2.Монако-Порту 3:1.Спартак-Ливерпуль О:3. Бешикташ-Ред Булл 2:1. Атлетико-Челси 0:О. ПСЖ-Бавария 2:2.ЦСКА-Манчестер Юнайтед О:3. Спортинг-Барселона 1:4.Зенит-Реал Сосьедад 2:1. Партизан-Динамо (Киев) 1:2.

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liverpool40

Боруссия-Реал 1:2.Монако-Порту 1:О.Спартак-Ливерпуль О:2.Бешикташ-Ред Булл 2:1.Атлетико-Челси 1:О. ПСЖ-Бавария 2:1.ЦСКА-Манчестер Юнайтед О:1.Спортинг-Барселона 1:2.Зенит-Реал Сосьедад 1:О. Партизан-Динамо (Киев) 1:2.

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ВВМ

Боруссия - Реал 1:2, Монако - Порту 2:1, Спартак - Ливерпуль 0:2, Бешикташ - Ред Булл 1:1, Атлетико - Челси 1:1, ПСЖ - Бавария 1:2, ЦСКА - Манчестер Юнайтед 0:1, Спортинг - Барселона 1:3, Зенит - Реал Сосьедад 2:1, Партизан - Динамо Киев - 1:2.

Ответить
scouser17

Боруссия - Реал - 2:2, Монако - Порту - 2:0, Спартак - Ливерпуль - 0:3, Бешикташ - Ред Булл - 3:1, Атлетико - Челси - 1:0, ПСЖ - Бавария - 2:2, ЦСКА - Манчестер Юнайтед - 0:2, Спортинг - Барселона - 1:3, Зенит - Реал Сосьедад - 1:1, Партизан - Динамо Киев - 1:2

Ответить
Зенден

Боруссия - Реал - 1:1, Монако - Порту - 1:1, Спартак - Ливерпуль - 0:2, Бешикташ - Ред Булл - 1:1, Атлетико - Челси - 0:0, ПСЖ - Бавария - 2:2, ЦСКА - Манчестер Юнайтед - 0:1, Спортинг - Барселона - 1:3, Зенит - Реал Сосьедад - 2:0, Партизан - Динамо Киев - 1:1

Ответить
Алексей

Боруссия - Реал 1-2 Монако - Порту 1-0 Спартак - Ливерпуль 0-3 Бешикташ - Ред Булл 3-1 Атлетико - Челси 1-1 ПСЖ - Бавария 2-2 ЦСКА - Манчестер Юнайтед 0-3 Спортинг - Барселона 0-3 Зенит - Реал Сосьедад 1-0 Партизан - Динамо Киев 1-1

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evgenpesh

Боруссия - Реал - 3:2, Монако - Порту - 3:1, Спартак - Ливерпуль - 1:5, Бешикташ - Ред Булл - 2:1, Атлетико - Челси - 1:0, ПСЖ - Бавария - 2:4, ЦСКА - Манчестер Юнайтед - 1:1, Спортинг - Барселона - 1:3, Зенит - Реал Сосьедад - 0:3, Партизан - Динамо Киев - 0:1

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lyavon

Боруссия - Реал - 1:2, Монако - Порту - 1:1, Спартак - Ливерпуль - 0:2, Бешикташ - Ред Булл - 2:0, Атлетико - Челси - 0:1, ПСЖ - Бавария - 2:3, ЦСКА - Манчестер Юнайтед - 0:1, Спортинг - Барселона - 1:4, Зенит - Реал Сосьедад - 2:1, Партизан - Динамо Киев - 1:2

Ответить
РеалЕкатеринбург

Боруссия - Реал - 2:2, Монако - Порту - 3:2, Спартак - Ливерпуль - 1:3, Бешикташ - Ред Булл - 2:1, Атлетико - Челси - 1:2, ПСЖ - Бавария - 2:2, ЦСКА - Манчестер Юнайтед - 0:2, Спортинг - Барселона - 1:3, Зенит - Реал Сосьедад - 2:1, Партизан - Динамо Киев - 1:2

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Михаил

Боруссия - Реал 1-2 Монако - Порту 2-1 Спартак - Ливерпуль 0-2 Бешикташ - Ред Булл 2-1 Атлетико - Челси 1-0 ПСЖ - Бавария 2-1 ЦСКА - Манчестер Юнайтед 0-2 Спортинг - Барселона 1-2 Зенит - Реал Сосьедад 1-1 Партизан - Динамо Киев 1-1 Михаил Ж - это и есть я. Просто увидел, что в 6 туре подписался просто как Михаил :) хочу сохранить эти очки в одну копилку

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Михаил Ж

Боруссия - Реал 1-2 Монако - Порту 2-1 Спартак - Ливерпуль 0-2 Бешикташ - Ред Булл 2-1 Атлетико - Челси 1-0 ПСЖ - Бавария 2-1 ЦСКА - Манчестер Юнайтед 0-2 Спортинг - Барселона 1-2 Зенит - Реал Сосьедад 1-1 Партизан - Динамо Киев 1-1

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ali

Боруссия - Реал - 1:3, Монако - Порту - 2:0, Спартак - Ливерпуль - 1:3, Бешикташ - Ред Булл - 0:1, Атлетико - Челси - 1:1, ПСЖ - Бавария - 2:2, ЦСКА - Манчестер Юнайтед - 1:3, Спортинг - Барселона - 1:3, Зенит - Реал Сосьедад - 0:1, Партизан - Динамо Киев - 1:2

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WhiteWolff

Боруссия - Реал - 3:2, Монако - Порту - 3:1, Спартак - Ливерпуль - 1:3, Бешикташ - Ред Булл - 2:0, Атлетико - Челси - 1:0, ПСЖ - Бавария - 3:2, ЦСКА - Манчестер Юнайтед - 0:2, Спортинг - Барселона - 1:3, Зенит - Реал Сосьедад - 2:1, Партизан - Динамо Киев - 2:2

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lopatasamolet

Боруссия - Реал - 1:3, Монако - Порту - 2:0, Спартак - Ливерпуль - 1:3, Бешикташ - Ред Булл - 2:0, Атлетико - Челси - 1:0, ПСЖ - Бавария - 2:2, ЦСКА - Манчестер Юнайтед - 0:1, Спортинг - Барселона - 1:3, Зенит - Реал Сосьедад - 2:0, Партизан - Динамо Киев - 1:2

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Вот так бы выглядел сегодняшний "Спортинг" из Лиссабона, не продавай он своих лидеров

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2 ЦСКА Москва 1 3
3 Бенфика 1 0
4 Базель 1 0
Группа B М О
1 ПСЖ 1 3
2 Бавария Мюнхен 1 3
3 Андерлехт 1 0
4 Селтик 1 0
Группа C М О
1 Челси 1 3
2 Атлетико Мадрид 1 1
3 Рома 1 1
4 Карабах 1 0
Группа D М О
1 Барселона 1 3
2 Спортинг Лиссабон 1 3
3 Олимпиакос Пирей 1 0
4 Ювентус 1 0
Группа E М О
1 Севилья 1 1
2 Ливерпуль 1 1
3 Спартак Москва 1 1
4 Марибор 1 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 1 3
2 Шахтер Донецк 1 3
3 Наполи 1 0
4 Фейеноорд 1 0
Группа G М О
1 Бешикташ 1 3
2 Монако 1 1
3 РБ Лейпциг 1 1
4 Порту 1 0
Группа H М О
1 Реал Мадрид 1 3
2 Тоттенхэм 1 3
3 Боруссия Дортмунд 1 0
4 АПОЭЛ 1 0
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