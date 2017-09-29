Турнир прогнозов: анонс 11 тура

Продолжается турнир прогнозов soccernews.ru. Накануне одиннадцатый тур, который будет посвящен национальным чемпионатам

30 сентября

16:30 Аугсбург - Боруссия Дортмунд

19:00 Спартак - Урал

19:30 Челси - Манчестер Сити

21:45 Дженоа - Болонья

21:45 Леганес - Атлетико

1 октября

16:30 Герта - Бавария

18:30 Ньюкасл - Ливерпуль

19:00 Милан - Рома

19:30 Валенсия - Атлетик

22:00 Ницца - Марсель

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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