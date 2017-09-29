Турнир прогнозов: анонс 11 тура

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Турнир прогнозов: анонс 11 тура

Продолжается турнир прогнозов soccernews.ru. Накануне одиннадцатый тур, который будет посвящен национальным чемпионатам

30 сентября

16:30 Аугсбург - Боруссия Дортмунд
19:00 Спартак - Урал
19:30 Челси - Манчестер Сити
21:45 Дженоа - Болонья
21:45 Леганес - Атлетико

1 октября

16:30 Герта - Бавария
18:30 Ньюкасл - Ливерпуль
19:00 Милан - Рома
19:30 Валенсия - Атлетик
22:00 Ницца - Марсель

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите итоги минувшего тура Турнира прогнозов  | http://soccernews.ru

комментарии
Strateg

Аугсбург - Боруссия Дортмунд - 1:3 Спартак - Урал - 2:1 Челси - Манчестер Сити - 1:2 Дженоа - Болонья - 3:1 Леганес - Атлетико - 1:2 Герта - Бавария - 1:1 Ньюкасл - Ливерпуль - 2:3 Милан - Рома - 2:2 Валенсия - Атлетик - 3:1 Ницца - Марсель - 3:1

Ответить
Джонни

Аугсбург - Боруссия Дортмунд: 1-3, Спартак - Урал: 2-0, Челси - Манчестер Сити: 2-1, Дженоа - Болонья: 1-0, Леганес - Атлетико: 0-2, Герта - Бавария: 0-3, Ньюкасл - Ливерпуль: 1-2, Милан - Рома: 2-3, Валенсия - Атлетик: 2-1, Ницца - Марсель: 2-2.

Ответить
lopatasamolet

Аугсбург - Боруссия Дортмунд 1-4, Спартак - Урал 2-1, Челси - Манчестер Сити 2-0, Дженоа - Болонья 2-1, Леганес - Атлетико 0-2, Герта - Бавария 1-3, Ньюкасл - Ливерпуль 2-2, Милан - Рома 1-3, Валенсия - Атлетик 2-0, Ницца - Марсель 3-1.

Ответить
Yas

Аугсбург - Боруссия Дортмунд 1-2, Спартак - Урал 2-0, Челси - Манчестер Сити 1-2, Дженоа - Болонья 2-1, Леганес - Атлетико 0-2, Герта - Бавария 1-3, Ньюкасл - Ливерпуль 1-3, Милан - Рома 2-1, Валенсия - Атлетик 2-1, Ницца - Марсель 2-1.

Ответить
Зенден

Аугсбург - Боруссия Дортмунд 1-2, Спартак - Урал 1-0, Челси - Манчестер Сити 1-1, Дженоа - Болонья 1-0, Леганес - Атлетико 0-2, Герта - Бавария 0-3, Ньюкасл - Ливерпуль 1-1, Милан - Рома 1-1, Валенсия - Атлетик 2-0, Ницца - Марсель 1-1.

Ответить
liverpool40

Аусбург-Боруссия Д.О:2.Спартак-Урал 1:О. Челси-Манчестер Сити 2:1.Дженоа-Болонья 1:О.Леганес- Атлетико О:1.Герта-Бавария 1:2.Ньюкасл-Ливерпуль О:2.Милан-Рома 1:2. Валенсия-Атлетик 2:1. Ницца-Марсель 1:О.

Ответить
scouser17

Аугсбург - Боруссия Д - 1:3, Спартак - Урал - 1:1, Челси - Манчестер Сити - 2:1, Дженоа - Болонья - 2:0, Леганес - Атлетико - 0:1, Герта - Бавария - 0:2, Ньюкасл - Ливерпуль - 2:2, Милан - Рома - 3:2, Валенсия - Атлетик - 2:1, Ницца - Марсель - 3:1

Ответить
lyavon

Аугсбург - Боруссия Дортмунд 0-2, Спартак - Урал 3-1, Челси - Манчестер Сити 1-1, Дженоа - Болонья 0-1, Леганес - Атлетико 0-3, Герта - Бавария 0-3, Ньюкасл - Ливерпуль 1-2, Милан - Рома 1-1, Валенсия - Атлетик 2-1, Ницца - Марсель 0-2

Ответить
Ren4ik

Аугсбург - Боруссия Дортмунд 0-3 Спартак - Урал 2-1 Челси - Манчестер Сити 2-0 Дженоа - Болонья 2-1 Леганес - Атлетико 0-4 Герта - Бавария 0-4 Ньюкасл - Ливерпуль 0-2 Милан - Рома 2-1 Валенсия - Атлетик 2-0 Ницца - Марсель 2-0

Ответить
РеалЕкатеринбург

Аугсбург - Боруссия Дортмунд 1-3, Спартак - Урал 2-0, Челси - Манчестер Сити 2-2, Дженоа - Болонья 0-0, Леганес - Атлетико 0-2, Герта - Бавария 1-3, Ньюкасл - Ливерпуль 1-2, Милан - Рома 0-1, Валенсия - Атлетик 2-1, Ницца - Марсель 1-2.

Ответить
ali

Аугсбург - Боруссия Дортмунд 1-3 Спартак - Урал 2-0 Челси - Манчестер Сити 1-2 Дженоа - Болонья 2-1 Леганес - Атлетико 0-3 Герта - Бавария 0-2 Ньюкасл - Ливерпуль 1-1 Милан - Рома 1-2 Валенсия - Атлетик 2-1 Ницца - Марсель 2-2

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ali

там я одну цифру не написал

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evgenpesh

Аугсбург - Боруссия Дортмунд 1-4, Спартак - Урал 2-1, Челси - Манчестер Сити 1-2, Дженоа - Болонья 3-0, Леганес - Атлетико 0-3, Герта - Бавария 1-3, Ньюкасл - Ливерпуль 1-2, Милан - Рома 2-2, Валенсия - Атлетик 1-1, Ницца - Марсель 3-2.

Ответить
Михаил

Аугсбург - Боруссия Дортмунд 0-2 Спартак - Урал 1-0 Челси - Манчестер Сити 2-1 Дженоа - Болонья 1-1 Леганес - Атлетико 1-2 Герта - Бавария 1-2 Ньюкасл - Ливерпуль 0-2 Милан - Рома 1-1 Валенсия - Атлетик 1-1 Ницца - Марсель 2-1

Ответить
ВВМ

Аугсбург - Боруссия Дортмунд 1-3, Спартак - Урал 1-0, Челси - Манчестер Сити 1-1, Дженоа - Болонья 1-0, Леганес - Атлетико 0-1, Герта - Бавария 1-3, Ньюкасл - Ливерпуль 1-2, Милан - Рома 1-2, Валенсия - Атлетик 2-1, Ницца - Марсель 1-2.

Ответить
ali

Аугсбург - Боруссия Дортмунд 1-3 Спартак - Урал 2-0 Челси - Манчестер Сити 1-2 Дженоа - Болонья 2-1 Леганес - Атлетико 0-3 Герта - Бавария 0-2 Ньюкасл - Ливерпуль 1-і Милан - Рома 1-2 Валенсия - Атлетик 2-1 Ницца - Марсель 2-2

Ответить
WhiteWolff

Аугсбург - Боруссия Дортмунд 1-3 Спартак - Урал 2-0 Челси - Манчестер Сити 1-2 Дженоа - Болонья 1-1 Леганес - Атлетико 0-3 Герта - Бавария 0-2 Ньюкасл - Ливерпуль 1-4 Милан - Рома 2-1 Валенсия - Атлетик 2-1 Ницца - Марсель 2-1

Ответить
Алексей

Аугсбург - Боруссия Дортмунд 0-4 Спартак - Урал 1-0 Челси - Манчестер Сити 2-3 Дженоа - Болонья 1-2 Леганес - Атлетико 0-2 Герта - Бавария 0-2 Ньюкасл - Ливерпуль 0-2 Милан - Рома 1-2 Валенсия - Атлетик 0-2 Ницца - Марсель 2-1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 6 16
2 Манчестер Юнайтед 6 16
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 6 13
5 Ливерпуль 6 11
6 Уотфорд 6 11
7 Арсенал Лондон 6 10
8 Бернли 6 9
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Хаддерсфилд Таун 7 9
11 Саутгемптон 6 8
12 Вест Бромвич Альбион 6 8
13 Брайтон & Хоув Альбион 6 7
14 Эвертон 6 7
15 Суонси Сити 6 5
16 Сток Сити 6 5
17 Лестер Сити 6 4
18 Вест Хэм Юнайтед 6 4
19 Борнмут 6 3
20 Кристал Пэлас 6 0
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