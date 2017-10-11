Турнир прогнозов: анонс 12 тура

Теги турнир прогнозов

Турнир прогнозов: анонс 12 тура

Возобновляется турнир прогнозов, 12-й тур которого посвящен матчам европейских чемпионатов.

13 октября

19:30 Ахмат - Спартак (РФПЛ)

21:45 Лион - Монако (Лига 1)

14 октября

14:00 Атлетик - Севилья (Ла Лига)

14:30 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед (АПЛ)

19:00 Ювентус - Лацио (Серия А)

19:00 Краснодар - ЦСКА (РФПЛ)

19:30 Боруссия Дортмунд - Лейпциг (Бундеслига)

21:45 Рома - Наполи (Серия А)

21:45 Атлетико - Барселона (Ла Лига)

15 октября

21:45 Интер - Милан (Серия А)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Вышедшие на Чемпионат Мира команды узнали свои места в корзинах при жеребьевке. | http://soccernews.ru

 

комментарии
FORCABARCA

Ахмат - Спартак = 2-2 Лион - Монако = 1-3 Атлетик - Севилья = 0-2 Ливерпуль - Ман.Ю = 1-4 Ювентус - Лацио = 3-2 Краснодар - ЦСКА = 3-1 Боруссия -Лейпциг = 2-1 Рома - Наполи = 2-2 Атлетико - Барса = 2-3 Интер - Милан = 1-1

Ответить
ali

Ахмат - Спартак - 1:2, Лион - Монако - 1:3, Атлетик - Севилья - 1:2, Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 2:2, Ювентус - Лацио - 2:0, Краснодар - ЦСКА - 1:1, Боруссия Дортмунд - Лейпциг - 2:1, Рома - Наполи - 1:2, Атлетико - Барселона - 1:1, Интер - Милан - 2:1

Ответить
boing330

Ахмат - Спартак - 1:0, Лион - Монако 1:2, Атлетик - Севилья 1:2, Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 0:1, Ювентус - Лацио 1:0, Краснодар - ЦСКА 1:0, Боруссия Дортмунд - Лейпциг 2:0, Рома - Наполи 0:1, Атлетико - Барселона 1:1, Интер - Милан 1:1

Ответить
evgenpesh

Ахмат - Спартак - 0:1, Лион - Монако 2:3, Атлетик - Севилья 1:2, Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 3:1, Ювентус - Лацио 1:1, Краснодар - ЦСКА 1:2, Боруссия Дортмунд - Лейпциг 3:1, Рома - Наполи 2:4, Атлетико - Барселона 1:1, Интер - Милан 2:0

Ответить
scouser17

Ахмат - Спартак - 2:1, Лион - Монако - 2:0, Атлетик - Севилья - 2:1, Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 2:1, Ювентус - Лацио - 3:1, Краснодар - ЦСКА - 0:1, Боруссия Д - Лейпциг - 2:0, Рома - Наполи - 3:1, Атлетико - Барселона - 1:2, Интер - Милан - 2:0

Ответить
lopatasamolet

Ахмат - Спартак - 1:0, Лион - Монако 1:3, Атлетик - Севилья 1:2, Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 3:2, Ювентус - Лацио 3:1, Краснодар - ЦСКА 3:1, Боруссия Дортмунд - Лейпциг 3:2, Рома - Наполи 2:2, Атлетико - Барселона 0:0, Интер - Милан 2:0

Ответить
Алексей

ну наконец то 12 тур!!! Ахмат - Спартак 0-3 Лион - Монако 1-2 Атлетик - Севилья 1-2 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 1-4 Ювентус - Лацио 2-0 Краснодар - ЦСКА 0-1 Боруссия Дортмунд - Лейпциг 3-0 Рома - Наполи 1-2 Атлетико - Барселона 1-3 Интер - Милан 0-1

Ответить
РеалЕкатеринбург

Ахмат - Спартак - 1:2, Лион - Монако - 1:3, Атлетик - Севилья - 1:2, Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 2:2, Ювентус - Лацио - 2:0, Краснодар - ЦСКА - 1:1, Боруссия Дортмунд - Лейпциг - 2:1, Рома - Наполи - 1:2, Атлетико - Барселона - 0:2, Интер - Милан - 2:1

Ответить
lyavon

Ахмат - Спартак - 0:1, Лион - Монако - 1:2, Атлетик - Севилья - 0:2, Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 1:2, Ювентус - Лацио - 2:0, Краснодар - ЦСКА - 0:0, Боруссия Дортмунд - Лейпциг - 3:1, Рома - Наполи - 1:2, Атлетико - Барселона - 2:2, Интер - Милан - 2:1

Ответить
WhiteWolff

Ахмат - Спартак - 1:2, Лион - Монако - 2:2, Атлетик - Севилья - 2:1, Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 2:1, Ювентус - Лацио - 2:0, Краснодар - ЦСКА - 2:1, Боруссия Дортмунд - Лейпциг - 4:1, Рома - Наполи - 1:0, Атлетико - Барселона - 1:2, Интер - Милан - 2:0

Ответить
Зенден

Ахмат - Спартак - 1:2, Лион - Монако - 2:2, Атлетик - Севилья - 1:1, Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 1:2, Ювентус - Лацио - 2:0, Краснодар - ЦСКА - 0:1, Боруссия Дортмунд - Лейпциг - 2:1, Рома - Наполи - 1:1, Атлетико - Барселона - 1:2, Интер - Милан - 1:1

Ответить
Пьянь

Ахмат - Спартак - 1:2, Лион - Монако - 2:3, Атлетик - Севилья - 2:1, Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 1:1, Ювентус - Лацио - 2:0, Краснодар - ЦСКА - 2:1, Боруссия Дортмунд - Лейпциг - 3:1, Рома - Наполи - 1:0, Атлетико - Барселона - 1:2, Интер - Милан - 2:0

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов