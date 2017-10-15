Турнир прогнозов: анонс 13 тура

Продолжается турнир прогнозов, 13-й тур которого посвящен матчам еврокубков.

17 октября

21:45 Манчестер Сити - Наполи (ЛЧ)

21:45 Реал - Тоттенхэм (ЛЧ)

21:45 Спартак - Севилья (ЛЧ)

21:45 Фейеноорд - Шахтер (ЛЧ)

18 октября

21:45 Челси - Рома (ЛЧ)

21:45 ЦСКА - Базель (ЛЧ)

21:45 Бенфика - МЮ (ЛЧ)

21:45 Ювентус - Спортинг (ЛЧ)

19 октября

20:00 Зенит - Русенборг (ЛЕ)

22:05 Эвертон - Лион (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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