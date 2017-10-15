Турнир прогнозов: анонс 13 тура
Продолжается турнир прогнозов, 13-й тур которого посвящен матчам еврокубков.
17 октября
21:45 Манчестер Сити - Наполи (ЛЧ)
21:45 Реал - Тоттенхэм (ЛЧ)
21:45 Спартак - Севилья (ЛЧ)
21:45 Фейеноорд - Шахтер (ЛЧ)
18 октября
21:45 Челси - Рома (ЛЧ)
21:45 ЦСКА - Базель (ЛЧ)
21:45 Бенфика - МЮ (ЛЧ)
21:45 Ювентус - Спортинг (ЛЧ)
19 октября
20:00 Зенит - Русенборг (ЛЕ)
22:05 Эвертон - Лион (ЛЕ)
Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!
Не пропустите: Кьяер и Нзонзи могут пропустить матч со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Базель
|2
|3
|3
|ЦСКА Москва
|2
|3
|4
|Бенфика
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|2
|6
|2
|Бавария Мюнхен
|2
|3
|3
|Селтик
|2
|3
|4
|Андерлехт
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|2
|6
|2
|Рома
|2
|4
|3
|Атлетико Мадрид
|2
|1
|4
|Карабах
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|2
|6
|2
|Спортинг Лиссабон
|2
|3
|3
|Ювентус
|2
|3
|4
|Олимпиакос Пирей
|2
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|4
|2
|Ливерпуль
|2
|2
|3
|Спартак Москва
|2
|2
|4
|Марибор
|2
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|2
|6
|2
|Шахтер Донецк
|2
|3
|3
|Наполи
|2
|3
|4
|Фейеноорд
|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|2
|6
|2
|Порту
|2
|3
|3
|Монако
|2
|1
|4
|РБ Лейпциг
|2
|1
|Группа H
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|2
|6
|2
|Тоттенхэм
|2
|6
|3
|Боруссия Дортмунд
|2
|0
|4
|АПОЭЛ
|2
|0