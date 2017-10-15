Турнир прогнозов: анонс 13 тура

Теги спартак москваювентусреал мадридзенит санкт-петербург

Турнир прогнозов: анонс 13 тура

Продолжается турнир прогнозов, 13-й тур которого посвящен матчам еврокубков.

17 октября

21:45 Манчестер Сити - Наполи (ЛЧ)
21:45 Реал - Тоттенхэм (ЛЧ)
21:45 Спартак - Севилья (ЛЧ)
21:45 Фейеноорд - Шахтер (ЛЧ)

18 октября

21:45 Челси - Рома (ЛЧ)
21:45 ЦСКА - Базель (ЛЧ)
21:45 Бенфика - МЮ (ЛЧ)
21:45 Ювентус - Спортинг (ЛЧ)

19 октября

20:00 Зенит - Русенборг (ЛЕ)
22:05 Эвертон - Лион (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Кьяер и Нзонзи могут пропустить матч со "Спартаком". | http://soccernews.ru

комментарии
РеалЕкатеринбург

Манчестер Сити - Наполи - 3:1, Реал - Тоттенхэм - 2:1, Спартак - Севилья - 1:2, Фейеноорд - Шахтер - 1:2, Челси - Рома - 2:0, ЦСКА - Базель - 1:0, Бенфика - МЮ - 1:1, Ювентус - Спортинг - 2:1, Зенит - Русенборг - 1:0, Эвертон - Лион - 1:2

Ответить
evgenpesh

Манчестер Сити - Наполи - 3:3, Реал - Тоттенхэм - 2:2, Спартак - Севилья - 1:3, Фейеноорд - Шахтер 2-1, Челси - Рома - 3:1, ЦСКА - Базель - 3:0, Бенфика - МЮ - 0-4, Ювентус - Спортинг - 3:0, Зенит - Русенборг 1:1, Эвертон - Лион 2-1

Ответить
lyavon

Манчестер Сити - Наполи - 2:0, Реал - Тоттенхэм - 3:1, Спартак - Севилья - 0:1, Фейеноорд - Шахтер 1-2, Челси - Рома - 1:0, ЦСКА - Базель - 0:0, Бенфика - МЮ - 1-2, Ювентус - Спортинг - 1:0, Зенит - Русенборг 4:1, Эвертон - Лион 1-1

Ответить
Джонни

Манчестер Сити - Наполи: 2:1, Реал - Тоттенхэм: 2:0, Спартак - Севилья: 2:1, Фейеноорд - Шахтер: 1-0, Челси - Рома: 2:1, ЦСКА - Базель: 3:1, Бенфика - МЮ: 0-2, Ювентус - Спортинг: 3:1, Зенит - Русенборг: 3:0, Эвертон - Лион: 2:1.

Ответить
WhiteWolff

Манчестер Сити - Наполи - 3:1, Реал - Тоттенхэм - 2:0, Спартак - Севилья - 2:1, Фейеноорд - Шахтер 1-2, Челси - Рома - 2:1, ЦСКА - Базель - 2:1, Бенфика - МЮ - 0-2, Ювентус - Спортинг - 2:0, Зенит - Русенборг 3:0, Эвертон - Лион 1-1

Ответить
Зенден

Манчестер Сити - Наполи - 3:1, Реал - Тоттенхэм - 2:1, Спартак - Севилья - 1:1, Фейеноорд - Шахтер 1-2, Челси - Рома - 1:0, ЦСКА - Базель - 1:0, Бенфика - МЮ - 0-2, Ювентус - Спортинг - 2:0, Зенит - Русенборг 3:0, Эвертон - Лион 1-1

Ответить
scouser17

Манчестер Сити - Наполи - 2:0, Реал - Тоттенхэм - 3:1, Спартак - Севилья - 0:2, Фейеноорд - Шахтер - 1:2, Челси - Рома - 3:0, ЦСКА - Базель - 1:1, Бенфика - МЮ - 0:1, Ювентус - Спортинг - 4:2, Зенит - Русенборг - 2:1, Эвертон - Лион - 2:2

Ответить
Предсказатель

Манчестер Сити - Наполи - 1:1, Реал - Тоттенхэм - 1:1, Спартак - Севилья - 1:2, Фейеноорд - Шахтер 1-0, Челси - Рома - 2:0, ЦСКА - Базель - 0:1, Бенфика - МЮ - 0-3, Ювентус - Спортинг - 2:0, Зенит - Русенборг 3-1, Эвертон - Лион 1-1

Ответить
ali

Манчестер Сити - Наполи - 3:1, Реал - Тоттенхэм - 2:1, Спартак - Севилья - 1:2, Фейеноорд - Шахтер 2-1, Челси - Рома - 1:0, ЦСКА - Базель - 1:1, Бенфика - МЮ - 0-2, Ювентус - Спортинг - 3:1, Зенит - Русенборг 3-1, Эвертон - Лион 1-2

Ответить
Пьянь

Манчестер Сити - Наполи - 3:1, Реал - Тоттенхэм - 2:1, Спартак - Севилья - 2:1, Фейеноорд - Шахтер 1-2, Челси - Рома - 1:0, ЦСКА - Базель - 2:1, Бенфика - МЮ - 0-2, Ювентус - Спортинг - 3:1, Зенит - Русенборг 4-1, Эвертон - Лион 2-1

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА

Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Базель 2 3
3 ЦСКА Москва 2 3
4 Бенфика 2 0
Группа B М О
1 ПСЖ 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 3
3 Селтик 2 3
4 Андерлехт 2 0
Группа C М О
1 Челси 2 6
2 Рома 2 4
3 Атлетико Мадрид 2 1
4 Карабах 2 0
Группа D М О
1 Барселона 2 6
2 Спортинг Лиссабон 2 3
3 Ювентус 2 3
4 Олимпиакос Пирей 2 0
Группа E М О
1 Севилья 2 4
2 Ливерпуль 2 2
3 Спартак Москва 2 2
4 Марибор 2 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 2 6
2 Шахтер Донецк 2 3
3 Наполи 2 3
4 Фейеноорд 2 0
Группа G М О
1 Бешикташ 2 6
2 Порту 2 3
3 Монако 2 1
4 РБ Лейпциг 2 1
Группа H М О
1 Реал Мадрид 2 6
2 Тоттенхэм 2 6
3 Боруссия Дортмунд 2 0
4 АПОЭЛ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов