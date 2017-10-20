Турнир прогнозов: анонс 14 тура

Продолжается турнир прогнозов, 14-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

21 октября

14:30 Челси - Уотфорд (АПЛ)

19:30 Гамбург - Бавария (Бундеслига)

19:30 Валенсия - Севилья (Ла Лига)

21:45 Наполи - Интер (Серия А)

21:45 Барселона - Малага (Ла Лига)

22 октября

15:30 Эвертон - Арсенал (АПЛ)

16:00 Милан - Дженоа (Серия А)

16:30 ЦСКА - Зенит (РФПЛ)

18:00 Тоттенхэм - Ливерпуль (АПЛ)

22:00 Марсель - ПСЖ (Лига 1)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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