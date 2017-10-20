Турнир прогнозов: анонс 14 тура

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Турнир прогнозов: анонс 14 тура

Продолжается турнир прогнозов, 14-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

21 октября

14:30 Челси - Уотфорд (АПЛ)

19:30 Гамбург - Бавария (Бундеслига)

19:30 Валенсия - Севилья (Ла Лига)

21:45 Наполи - Интер (Серия А)

21:45 Барселона - Малага (Ла Лига)

22 октября

15:30 Эвертон  - Арсенал (АПЛ)

16:00 Милан - Дженоа (Серия А)

16:30 ЦСКА - Зенит (РФПЛ)

18:00 Тоттенхэм - Ливерпуль (АПЛ)

22:00 Марсель - ПСЖ (Лига 1)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Лига Чемпионов: итоги 3-го тура и символическая сборная. | http://soccernews.ru

комментарии
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Челси - Уотфорд - 3:1 Гамбург - Бавария - 0:5 Валенсия - Севилья - 3:2 Наполи - Интер - 2:1 Барселона - Малага - 4:1 Эвертон - Арсенал - 1:1 Милан - Дженоа - 3:1 ЦСКА - Зенит - 1:3 Тоттенхэм - Ливерпуль - 2:2 Марсель - ПСЖ - 2:1

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liverpool40

Челси-Уотфорд 3-1.Гамбург-Бавария О-2.Валенсия-Севилья 2-1.Наполи-Интер 2-1.Барселона-Малага 3-1. Эвертон-Арсенал 2-1.Милан-Дженоа 2-1.ЦСКА-Зенит 1-2.Тоттенхэм-Ливерпуль 1-3.Марсель-ПСЖ 1-3.

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ali

Челси - Уотфорд - 2:0, Гамбург - Бавария 1:3, Валенсия - Севилья 2:1, Наполи - Интер - 1:1, Барселона - Малага 3:1, Эвертон - Арсенал 1:2, Милан - Дженоа 2:0, ЦСКА - Зенит 1:2, Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1, Марсель - ПСЖ 1:3

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scouser17

Челси - Уотфорд - 2:1, Гамбург - Бавария - 0:3, Валенсия - Севилья - 3:1, Наполи - Интер - 2:0, Барселона - Малага - 4:0, Эвертон - Арсенал - 2:1, Милан - Дженоа - 2:0, ЦСКА - Зенит - 1:1, Тоттенхэм - Ливерпуль - 2:1, Марсель - ПСЖ - 2:2

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oleg

Челси-Уотфорд-2-0,Гамбург-Бавария-1-3,Валенсия-Севилья-2-2,Наполи-Интер-1-1,Барселона-Малага-3-0,Эвертон-Арсенал-2-1,Милан-Дженоа-3-1,ЦСКА-Зенит-0-0,Тоттенхем- Ливерпуль=4-2,Марсель-ПСЖ-1-3.

Ответить
oleg

Челси-Уотфорд-2-0,Гамбург-Бавария-1-3,Валенсия-Севилья-2-2,Наполи-Интер-1-1,Барселона-Малага-3-0,Эвертон-Арсенал-2-1,Милан-Дженоа-3-1,ЦСКА-Зенит-0-0,Тоттенхем- Ливерпуль=4-2,Марсель-ПСЖ-1-3.

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evgenpesh

Челси - Уотфорд - 3:1, Гамбург - Бавария 0:1, Валенсия - Севилья 3:1, Наполи - Интер - 2:1, Барселона - Малага 4:0, Эвертон - Арсенал 3:2, Милан - Дженоа 1:1, ЦСКА - Зенит 1:0, Тоттенхэм - Ливерпуль 2:3, Марсель - ПСЖ 1:2

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TurculeC

Челси - Уотфорд - 2:0, Гамбург - Бавария 1:2, Валенсия - Севилья 1:1, Наполи - Интер - 2:2, Барселона - Малага 3:0, Эвертон - Арсенал 1:2, Милан - Дженоа 1:0, ЦСКА - Зенит 1:2, Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2, Марсель - ПСЖ 1:3

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РеалЕкатеринбург

Челси - Уотфорд - 2:0, Гамбург - Бавария 1:3, Валенсия - Севилья 1:1, Наполи - Интер - 2:1, Барселона - Малага 3:1, Эвертон - Арсенал 1:2, Милан - Дженоа 1:0, ЦСКА - Зенит 1:1, Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2, Марсель - ПСЖ 1:3

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Алексей

Челси - Уотфорд 2-1 Гамбург - Бавария 1-3 Валенсия - Севилья 0-1 Наполи - Интер 2-0 Барселона - Малага 3-0 Эвертон - Арсенал 1-1 Милан - Дженоа 2-0 ЦСКА - Зенит 1-2 Тоттенхэм - Ливерпуль 2-1 Марсель - ПСЖ 0-2

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lyavon

Челси - Уотфорд - 2:0, Гамбург - Бавария 1-3, Валенсия - Севилья 2-1, Наполи - Интер - 1:1, Барселона - Малага 3-0, Эвертон - Арсенал 1-2, Милан - Дженоа 1:0, ЦСКА - Зенит 0-2, Тоттенхэм - Ливерпуль 2-1, Марсель - ПСЖ 1-3

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ВВМ

Челси - Уотфорд 2:0, Гамбург - Бавария 1:3, Валенсия - Севилья 2:1, Наполи - Интер 2:1, Барселона - Малага 2:0, Эвертон - Арсенал 1:2, Милан - Дженоа 2:1, ЦСКА - Зенит 0:1, Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2, Марсель - ПСЖ 1:2.

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WhiteWolff

Челси - Уотфорд: 3:0, Гамбург - Бавария: 1:5, Валенсия - Севилья: 2:1, Наполи - Интер: 2:1, Барселона - Малага: 3:0, Эвертон - Арсенал: 1:2, Милан - Дженоа: 2:0, ЦСКА - Зенит: 1:1, Тоттенхэм - Ливерпуль: 1:1, Марсель - ПСЖ: 1:3.

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Джонни

Челси - Уотфорд: 3:0, Гамбург - Бавария: 1:3, Валенсия - Севилья: 2:1, Наполи - Интер: 2:0, Барселона - Малага: 3:0, Эвертон - Арсенал: 1:2, Милан - Дженоа: 2:0, ЦСКА - Зенит: 1:2, Тоттенхэм - Ливерпуль: 1:1, Марсель - ПСЖ: 1:2.

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Пьянь

Челси - Уотфорд - 3:1, Гамбург - Бавария 0-3, Валенсия - Севилья 2-0, Наполи - Интер - 3:1, Барселона - Малага 3-0, Эвертон - Арсенал 1-1, Милан - Дженоа 1:0, ЦСКА - Зенит 1-2, Тоттенхэм - Ливерпуль 2-1, Марсель - ПСЖ 1-3

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 8 22
2 Манчестер Юнайтед 8 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Уотфорд 8 15
5 Челси 8 13
6 Арсенал Лондон 8 13
7 Бернли 8 13
8 Ливерпуль 8 13
9 Ньюкасл Юнайтед 8 11
10 Саутгемптон 8 9
11 Вест Бромвич Альбион 7 9
12 Хаддерсфилд Таун 8 9
13 Суонси Сити 8 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 8 8
15 Вест Хэм Юнайтед 8 8
16 Эвертон 8 8
17 Сток Сити 8 8
18 Лестер Сити 7 5
19 Борнмут 8 4
20 Кристал Пэлас 8 3
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