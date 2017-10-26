Турнир прогнозов: анонс 15 тура

Продолжается турнир прогнозов, 15-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

28 октября

14:30 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм (АПЛ)

17:00 Вест Бромвич - Манчестер Сити (АПЛ)

19:00 Милан - Ювентус (Серия А)

19:00 Ростов - Спартак (РФПЛ)

19:30 Бавария - Лейпциг (Бундеслига)

19:30 Атлетико - Вильярреал (Ла Лига)

21:45 Атлетик - Барселона (Ла Лига)

29 октября

15:30 Зенит - Локомотив (РФПЛ)

17:15 Жирона - Реал (Ла Лига)

22:00 Лилль - Марсель (Лига 1)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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