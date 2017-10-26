Турнир прогнозов: анонс 15 тура

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Турнир прогнозов: анонс 15 тура

Продолжается турнир прогнозов, 15-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

28 октября

14:30 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм (АПЛ)

17:00 Вест Бромвич - Манчестер Сити (АПЛ)

19:00 Милан - Ювентус (Серия А)

19:00 Ростов - Спартак (РФПЛ)

19:30 Бавария - Лейпциг (Бундеслига)

19:30 Атлетико - Вильярреал (Ла Лига)

21:45 Атлетик - Барселона (Ла Лига)

29 октября

15:30 Зенит - Локомотив (РФПЛ)

17:15 Жирона - Реал (Ла Лига)

22:00 Лилль - Марсель (Лига 1)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
ВВМ

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2-1, Вест Бромвич - Манчестер Сити 1-3, Милан - Ювентус 1-2, Ростов - Спартак 0-1, Бавария - Лейпциг 3-1, Атлетико - Вильярреал 2-1, Атлетик - Барселона 0-2, Зенит - Локомотив 1-0, Жирона - Реал 0-3, Лилль - Марсель 1-2.

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lyavon

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2-1, Вест Бромвич - Манчестер Сити 0-2, Милан - Ювентус 0-1, Ростов - Спартак 1-1, Бавария - Лейпциг 2-0, Атлетико - Вильярреал 2-1, Атлетик - Барселона 0-2 Зенит - Локомотив 2-1, Жирона - Реал 0-3, Лилль - Марсель 1-2

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Алексей

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 1-2 Вест Бромвич - Манчестер Сити 0-3 Милан - Ювентус 0-2 Ростов - Спартак 1-2 Бавария - Лейпциг 1-0 Атлетико - Вильярреал 3-1 Атлетик - Барселона 1-2 Зенит - Локомотив 2-0 Жирона - Реал 0-2 Лилль - Марсель 0-1

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WhiteWolff

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм - 1:1, Вест Бромвич - Манчестер Сити - 1:3, Милан - Ювентус - 1:2, Ростов - Спартак - 0:0, Бавария - Лейпциг - 3:1, Атлетико - Вильярреал - 1:0, Атлетик - Барселона - 0:2, Зенит - Локомотив - 0:1, Жирона - Реал - 0:4, Лилль - Марсель - 1:2

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РеалЕкатеринбург

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2-1, Вест Бромвич - Манчестер Сити 1-3, Милан - Ювентус 1-2, Ростов - Спартак 0-1, Бавария - Лейпциг 4-2, Атлетико - Вильярреал 2-1, Атлетик - Барселона 1-3, Зенит - Локомотив 1-1, Жирона - Реал 0-3, Лилль - Марсель 1-2

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SAMUELL

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3-1, Вест Бромвич - Манчестер Сити 0-3, Милан - Ювентус 0-2, Ростов - Спартак 1-2, Бавария - Лейпциг 2-0, Атлетико - Вильярреал 2-1, Атлетик - Барселона 1-3 Зенит - Локомотив 3-1, Жирона - Реал 0-3, Лилль - Марсель 1-2

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lopatasamolet

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм - 0:1, Вест Бромвич - Манчестер Сити - 1:2, Милан - Ювентус - 1:1, Ростов - Спартак - 0:0, Бавария - Лейпциг - 3:2, Атлетико - Вильярреал - 2:0, Атлетик - Барселона - 0:1, Зенит - Локомотив - 0:1, Жирона - Реал - 0:2, Лилль - Марсель - 0:1

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Джонни

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: 2-1, Вест Бромвич - Манчестер Сити: 1-3, Милан - Ювентус: 0-2, Ростов - Спартак: 1-2, Бавария - Лейпциг: 3-0, Атлетико - Вильярреал: 2-1, Атлетик - Барселона: 1-3, Зенит - Локомотив: 1-1, Жирона - Реал: 0-3, Лилль - Марсель: 0-1.

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Пьянь

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 1-1, Вест Бромвич - Манчестер Сити 1-3, Милан - Ювентус 1-2, Ростов - Спартак 1-2, Бавария - Лейпциг 2-0, Атлетико - Вильярреал 2-1, Атлетик - Барселона 1-2 Зенит - Локомотив 3-1, Жирона - Реал 0-3, Лилль - Марсель 1-1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 9 25
2 Манчестер Юнайтед 9 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Челси 9 16
5 Арсенал Лондон 9 16
6 Уотфорд 9 15
7 Ньюкасл Юнайтед 9 14
8 Ливерпуль 8 13
9 Бернли 9 13
10 Саутгемптон 9 12
11 Хаддерсфилд Таун 9 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 9 11
13 Вест Бромвич Альбион 9 10
14 Лестер Сити 9 9
15 Суонси Сити 9 8
16 Вест Хэм Юнайтед 9 8
17 Сток Сити 9 8
18 Эвертон 9 8
19 Борнмут 9 7
20 Кристал Пэлас 9 3
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