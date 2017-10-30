Турнир прогнозов: анонс 16 тура

Продолжается турнир прогнозов, 16-й тур которого посвящен матчам еврокубков.

31 октября

22:45 Рома - Челси (ЛЧ)

22:45 Базель - ЦСКА (ЛЧ)

22:45 Манчестер Юнайтед - Бенфика (ЛЧ)

22:45 Спортинг - Ювентус (ЛЧ)

1 ноября

22:45 Наполи - Манчестер Сити (ЛЧ)

22:45 Севилья - Спартак (ЛЧ)

22:45 Шахтер - Фейеноорд (ЛЧ)

22:45 Тоттенхэм - Реал (ЛЧ)

2 ноября

21:00 Лион - Эвертон (ЛЕ)

23:05 Лацио - Ницца (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Турнир прогнозов: итоги 15 тура. | http://soccernews.ru