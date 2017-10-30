Турнир прогнозов: анонс 16 тура

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Турнир прогнозов: анонс 16 тура

Продолжается турнир прогнозов, 16-й тур которого посвящен матчам еврокубков.

31 октября
22:45 Рома - Челси (ЛЧ)
22:45 Базель - ЦСКА (ЛЧ)
22:45 Манчестер Юнайтед - Бенфика (ЛЧ)
22:45 Спортинг - Ювентус (ЛЧ)

1 ноября
22:45 Наполи - Манчестер Сити (ЛЧ)
22:45 Севилья - Спартак (ЛЧ)
22:45 Шахтер - Фейеноорд (ЛЧ)
22:45 Тоттенхэм - Реал (ЛЧ)

2 ноября
21:00 Лион - Эвертон (ЛЕ)
23:05 Лацио - Ницца (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Турнир прогнозов: итоги 15 тура. | http://soccernews.ru

комментарии
Зенден

Рома - Челси 1-1, Базель - ЦСКА 0-0, Манчестер Юнайтед - Бенфика 2-0, Спортинг - Ювентус 1-2, Наполи - Манчестер Сити 1-2, Севилья - Спартак 2-1, Шахтер - Фейеноорд 2-0, Тоттенхэм - Реал 1-1, Лион - Эвертон 2-0, Лацио - Ницца 2-0

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Алексей

Рома - Челси 1-1 Базель - ЦСКА 0-0 Манчестер Юнайтед - Бенфика 2-0 Спортинг - Ювентус 0-2 Наполи - Манчестер Сити 1-2 Севилья - Спартак 2-1 Шахтер - Фейеноорд 2-0 Тоттенхэм - Реал 1-1 Лион - Эвертон 3-0 Лацио - Ницца 2-0

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SAMUELL

Рома - Челси 0-2, Базель - ЦСКА 1-2, Манчестер Юнайтед - Бенфика 3-0, Спортинг - Ювентус 0-3, Наполи - Манчестер Сити 1-2, Севилья - Спартак 1-2, Шахтер - Фейеноорд 2-1, Тоттенхэм - Реал 1-0 Лион - Эвертон 1-0, Лацио - Ницца 2-1

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РеалЕкатеринбург

Рома - Челси 1-2, Базель - ЦСКА 1-2, Манчестер Юнайтед - Бенфика 2-0, Спортинг - Ювентус 0-2, Наполи - Манчестер Сити 2-3, Севилья - Спартак 1-1, Шахтер - Фейеноорд 2-1, Тоттенхэм - Реал 1-2 Лион - Эвертон 1-0, Лацио - Ницца 2-1

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TurculeC

Рома - Челси 0-2, Базель - ЦСКА 2-1, Манчестер Юнайтед - Бенфика 2-0, Спортинг - Ювентус 0-2, Наполи - Манчестер Сити 1-3, Севилья - Спартак 1-1, Шахтер - Фейеноорд 2-0, Тоттенхэм - Реал 2-2 Лион - Эвертон 1-1, Лацио - Ницца 2-0

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lyavon

Рома - Челси 0-2, Базель - ЦСКА 2-1, Манчестер Юнайтед - Бенфика 2-0, Спортинг - Ювентус 0-2, Наполи - Манчестер Сити 1-3, Севилья - Спартак 1-1, Шахтер - Фейеноорд 3-0, Тоттенхэм - Реал 1-2 Лион - Эвертон 1-1, Лацио - Ницца 3-1

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WhiteWolff

Рома - Челси 2-3, Базель - ЦСКА 2-1, Манчестер Юнайтед - Бенфика 2-0, Спортинг - Ювентус 1-2, Наполи - Манчестер Сити 1-2, Севилья - Спартак 3-1, Шахтер - Фейеноорд 3-1, Тоттенхэм - Реал 1-1 Лион - Эвертон 2-0, Лацио - Ницца 4-1

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FORCABARCA

Рома - Челси 2-3, Базель - ЦСКА 3-0, Манчестер Юнайтед - Бенфика 2-0, Спортинг - Ювентус 1-2, Наполи - Манчестер Сити 0-2, Севилья - Спартак 3-0, Шахтер - Фейеноорд 2-0, Тоттенхэм - Реал 2-2 Лион - Эвертон 3-2, Лацио - Ницца 3-1

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ali

Рома - Челси 1-3, Базель - ЦСКА 2-1, Манчестер Юнайтед - Бенфика 2-0, Спортинг - Ювентус 1-3, Наполи - Манчестер Сити 1-2, Севилья - Спартак 2-1, Шахтер - Фейеноорд 2-0, Тоттенхэм - Реал 1-2 Лион - Эвертон 2-1, Лацио - Ницца 3-1

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Джонни

Рома - Челси: 1-1, Базель - ЦСКА: 2-1, Манчестер Юнайтед - Бенфика: 2-0, Спортинг - Ювентус: 1-2, Наполи - Манчестер Сити: 1-2, Севилья - Спартак: 2-2, Шахтер - Фейеноорд: 2-0, Тоттенхэм - Реал: 2-3, Лион - Эвертон: 2-1, Лацио - Ницца: 3-1.

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Пьянь

Рома - Челси 1-2, Базель - ЦСКА 1-1, Манчестер Юнайтед - Бенфика 2-0, Спортинг - Ювентус 1-2, Наполи - Манчестер Сити 1-2, Севилья - Спартак 3-1, Шахтер - Фейеноорд 2-0, Тоттенхэм - Реал 2-1 Лион - Эвертон 2-1, Лацио - Ницца 3-1

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Базель 2 3
3 ЦСКА Москва 2 3
4 Бенфика 2 0
Группа B М О
1 ПСЖ 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 3
3 Селтик 2 3
4 Андерлехт 2 0
Группа C М О
1 Челси 2 6
2 Рома 2 4
3 Атлетико Мадрид 3 2
4 Карабах 3 1
Группа D М О
1 Барселона 2 6
2 Спортинг Лиссабон 2 3
3 Ювентус 2 3
4 Олимпиакос Пирей 2 0
Группа E М О
1 Ливерпуль 3 5
2 Спартак Москва 3 5
3 Севилья 3 4
4 Марибор 3 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 3 9
2 Шахтер Донецк 3 6
3 Наполи 3 3
4 Фейеноорд 3 0
Группа G М О
1 Бешикташ 3 9
2 РБ Лейпциг 3 4
3 Порту 3 3
4 Монако 3 1
Группа H М О
1 Тоттенхэм 3 7
2 Реал Мадрид 3 7
3 Боруссия Дортмунд 3 1
4 АПОЭЛ 3 1
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