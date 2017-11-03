Турнир прогнозов: анонс 17 тура

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Турнир прогнозов: анонс 17 тура

Продолжается турнир прогнозов, 17-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

4 ноября

18:15 Депортиво - Атлетико (Ла Лига)
19:00 Анжер - ПСЖ (Лига 1)
20:30 Вест Хэм - Ливерпуль (АПЛ)
20:30 Боруссия Д - Бавария (Бундеслига)
22:45 Барселона - Севилья (Ла Лига)

5 ноября

16:30 Локомотив - ЦСКА (РФПЛ)
17:00 Фиорентина - Рома (Серия А)
17:15 Манчестер Сити - Арсенал (АПЛ)
19:00 Рубин - Зенит (РФПЛ)
19:30 Челси - Манчестер Юнайтед (АПЛ)
22:45 Реал - Лас-Пальмас (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
WhiteWolff

Депортиво - Атлетико - 0:1, Анжер - ПСЖ - 0:3, Вест Хэм - Ливерпуль - 1:2, Боруссия Д - Бавария - 1:1, Барселона - Севилья - 2:0, Локомотив - ЦСКА - 2:1, Фиорентина - Рома - 2:1, Манчестер Сити - Арсенал - 3:1, Рубин - Зенит - 1:1, Челси - Манчестер Юнайтед - 1:1, Реал - Лас-Пальмас - 5:0

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дайм

Депортиво-Атлетико 0-2,Анжер-ПСЖ 1-3,Вест Хэм-Ливерпуль 0-2,Боруссия-Бавария 1-3,Барселона-Севилья 0-3,Локомотив-Цска 1-0,Фиорентина-Рома 1-2,Манчестер Сити-Арсенал 3-1,Рубин-Зенит 1-1,Челси-МЮ 2-1,Реал М-Лас-Пальмас 2-0

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lyavon

Депортиво - Атлетико 0-2 Анжер - ПСЖ 0-3 Вест Хэм - Ливерпуль 1-3 Боруссия Д - Бавария 1-2 Барселона - Севилья 1-1 Локомотив - ЦСКА 1-2 Фиорентина - Рома 0-2 Манчестер Сити - Арсенал 3-2 Рубин - Зенит 0-1 Челси - Манчестер Юнайтед 1-1 Реал - Лас-Пальмас 3-1

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ВВМ

Депортиво - Атлетико 0-1, Анжер - ПСЖ 0-2, Вест Хэм - Ливерпуль 1-2, Боруссия Д - Бавария 1-2, Барселона - Севилья 3-1, Локомотив - ЦСКА 0-1, Фиорентина - Рома 1-2, Манчестер Сити - Арсенал 2-1, Рубин - Зенит 0-1, Челси - Манчестер Юнайтед 1-1, Реал - Лас-Пальмас 3-0.

Ответить
ВВМ

Депортиво - Атлетико 0-1, Анжер - ПСЖ 0-2, Вест Хэм - Ливерпуль 1-2, Боруссия Д - Бавария 1-2, Барселона - Севилья 3-1, Локомотив - ЦСКА 0-1, Фиорентина - Рома 1-2, Манчестер Сити - Арсенал 2-1, Рубин - Зенит 0-1, Челси - Манчестер Юнайтед 1-1, Реал - Лас-Пальмас 3-0.

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scouser17

Депортиво - Атлетико - 0:1, Анжер - ПСЖ - 0:3, Вест Хэм - Ливерпуль - 2:3, Боруссия Д - Бавария - 2:2, Барселона - Севилья - 3:1, Локомотив - ЦСКА - 1:1, Фиорентина - Рома - 2:1, Манчестер Сити - Арсенал - 3:1, Рубин - Зенит - 0:1, Челси - Манчестер Юнайтед - 2:1, Реал - Лас-Пальмас - 4:0

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lopatasamolet

Депортиво - Атлетико - 0:1, Анжер - ПСЖ - 0:2, Вест Хэм - Ливерпуль - 1:2, Боруссия Д - Бавария - 1:3, Барселона - Севилья - 2:0, Локомотив - ЦСКА - 2:0, Фиорентина - Рома - 1:3, Манчестер Сити - Арсенал - 4:2, Рубин - Зенит - 0:0, Челси - Манчестер Юнайтед - 1:1, Реал - Лас-Пальмас - 4:0

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Алексей

Депортиво - Атлетико 0-2 Анжер - ПСЖ 0-3 Вест Хэм - Ливерпуль 1-2 Боруссия Д - Бавария 2-1 Барселона - Севилья 1-1 Локомотив - ЦСКА 2-1 Фиорентина - Рома 0-3 Манчестер Сити - Арсенал 2-1 Рубин - Зенит 0-2 Челси - Манчестер Юнайтед 0-1 Реал - Лас-Пальмас 2-0

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SAMUELL

Депортиво - Атлетико 1-2 Анжер - ПСЖ 0-3 Вест Хэм - Ливерпуль 1-2 Боруссия Д - Бавария 1-3 Барселона - Севилья 3-1 Локомотив - ЦСКА 1-2 Фиорентина - Рома 1-2 Манчестер Сити - Арсенал 3-1 Рубин - Зенит 1-2 Челси - Манчестер Юнайтед 1-2 Реал - Лас-Пальмас 2-0

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Джонни

Депортиво - Атлетико: 1-2, Анжер - ПСЖ: 0-3, Вест Хэм - Ливерпуль: 0-2, Боруссия Д - Бавария: 1-0, Барселона - Севилья: 3-1, Локомотив - ЦСКА: 2-1, Фиорентина - Рома: 1-3, Манчестер Сити - Арсенал: 2-1, Рубин - Зенит: 1-0, Челси - Манчестер Юнайтед: 1-2, Реал - Лас-Пальмас: 3-1.

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Пьянь

Депортиво - Атлетико 1-2 Анжер - ПСЖ 0-3 Вест Хэм - Ливерпуль 1-1 Боруссия Д - Бавария 2-1 Барселона - Севилья 3-1 Локомотив - ЦСКА 1-1 Фиорентина - Рома 1-3 Манчестер Сити - Арсенал 4-1 Рубин - Зенит 1-2 Челси - Манчестер Юнайтед 1-1 Реал - Лас-Пальмас 2-0

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РеалЕкатеринбург

Депортиво - Атлетико 1-3. Анжер - ПСЖ 0-3. Вест Хэм - Ливерпуль 1-3. Боруссия Д - Бавария 2-3. Барселона - Севилья 3-1. Локомотив - ЦСКА 1-2. Фиорентина - Рома 1-2. Манчестер Сити - Арсенал 2-1. Рубин - Зенит 1-2. Челси - Манчестер Юнайтед 1-1. Реал - Лас-Пальмас 3-1.

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Зенден

Депортиво - Атлетико 0-1, Анжер - ПСЖ 0-3, Вест Хэм - Ливерпуль 1-2, Боруссия Д - Бавария 1-1, Барселона - Севилья 3-1, Локомотив - ЦСКА 1-1, Фиорентина - Рома 1-1, Манчестер Сити - Арсенал 3-1, Рубин - Зенит 1-1, Челси - Манчестер Юнайтед 0-1, Реал - Лас-Пальмас 3-0.

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ali

Депортиво - Атлетико 1-3 Анжер - ПСЖ 0-3 Вест Хэм - Ливерпуль 1-2 Боруссия Д - Бавария 1-2 Барселона - Севилья 1-1 Локомотив - ЦСКА 2-1 Фиорентина - Рома 1-2 Манчестер Сити - Арсенал 3-1 Рубин - Зенит 1-2 Челси - Манчестер Юнайтед 0-1 Реал - Лас-Пальмас 3-1

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Yas

Депортиво - Атлетико 1-2 Анжер - ПСЖ 0-3 Вест Хэм - Ливерпуль 1-2 Боруссия Д - Бавария 1-3 Барселона - Севилья 3-1 Локомотив - ЦСКА 2-1 Фиорентина - Рома 1-2 Манчестер Сити - Арсенал 3-1 Рубин - Зенит 1-2 Челси - Манчестер Юнайтед 2-1 Реал - Лас-Пальмас 3-1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
9 Саутгемптон 10 13
10 Бернли 9 13
11 Лестер Сити 10 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 10 12
13 Хаддерсфилд Таун 10 12
14 Сток Сити 10 11
15 Вест Бромвич Альбион 10 10
16 Вест Хэм Юнайтед 10 9
17 Суонси Сити 10 8
18 Эвертон 10 8
19 Борнмут 10 7
20 Кристал Пэлас 10 4
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