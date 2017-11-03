Турнир прогнозов: анонс 17 тура

Продолжается турнир прогнозов, 17-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

4 ноября

18:15 Депортиво - Атлетико (Ла Лига)

19:00 Анжер - ПСЖ (Лига 1)

20:30 Вест Хэм - Ливерпуль (АПЛ)

20:30 Боруссия Д - Бавария (Бундеслига)

22:45 Барселона - Севилья (Ла Лига)

5 ноября

16:30 Локомотив - ЦСКА (РФПЛ)

17:00 Фиорентина - Рома (Серия А)

17:15 Манчестер Сити - Арсенал (АПЛ)

19:00 Рубин - Зенит (РФПЛ)

19:30 Челси - Манчестер Юнайтед (АПЛ)

22:45 Реал - Лас-Пальмас (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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