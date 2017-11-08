Турнир прогнозов: анонс 18 тура

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Турнир прогнозов: анонс 18 тура

Продолжается турнир прогнозов, 18-й тур которого посвящен матчам национальных сборных.

9 ноября

22:45 Хорватия - Греция (отбор ЧМ-2018)

22:45 Северная Ирландия - Швейцария (отбор ЧМ-2018)

22:45 Шотландия - Голландия (товарищеский матч)

10 ноября

15:00 Япония - Бразилия (товарищеский матч)

22:45 Швеция - Италия (отбор ЧМ-2018)

23:00 Англия - Германия (товарищеский матч)

23:00 Франция - Уэльс (товарищеский матч)

11 ноября

16:00 Россия - Аргентина (товарищеский матч)

22:45 Дания - Ирландия (отбор ЧМ-2018) 

12 ноября

20:00 Швейцария - Северная Ирландия (отбор ЧМ-2018)

22:45 Греция - Хорватия (отбор ЧМ-2018)

13 ноября

22:45 Италия - Швеция (отбор ЧМ-2018)

14 ноября

21:45 Россия - Испания (товарищеский матч)

22:45 Ирландия - Дания (отбор ЧМ-2018)

22:45 Германия - Франция (товарищеский матч)

22:45 Англия - Бразилия (товарищеский матч)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Бадель не поможет сборной Хорватии в стыковых матчах ЧМ-2018 против Греции. | http://soccernews.ru

комментарии
lyavon

Хорватия - Греция 2-0, Северная Ирландия - Швейцария 1-2, Шотландия - Голландия 1-1, Япония - Бразилия 0-4, Швеция - Италия 1-2, Англия - Германия 2-2, Франция - Уэльс 3-0, Россия - Аргентина 1-3, Дания - Ирландия 2-0, Швейцария - Северная Ирландия 1-1, Греция - Хорватия 1-1, Италия - Швеция 1-0, Россия - Испания 0-3, Ирландия - Дания 1-1, Германия - Франция 3-2, Англия - Бразилия 1-2

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WhiteWolff

Хорватия - Греция: 2-0, Северная Ирландия - Швейцария: 0-2, Шотландия - Голландия: 1-3, Япония - Бразилия: 0-2, Швеция - Италия: 1-1, Англия - Германия: 2-2, Франция - Уэльс: 3-1, Россия - Аргентина: 1-2, Дания - Ирландия: 2-1, Швейцария - Северная Ирландия: 2-0, Греция - Хорватия: 1-1, Италия - Швеция: 2-0, Россия - Испания: 2-3, Ирландия - Дания: 2-1, Германия - Франция: 2-1, Англия - Бразилия: 1-1.

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TurculeC

Хорватия - Греция: 1-0, Северная Ирландия - Швейцария: 2-2, Шотландия - Голландия: 0-1, Япония - Бразилия: 0-3, Швеция - Италия: 1-2, Англия - Германия: 2-2, Франция - Уэльс: 2-1, Россия - Аргентина: 1-2, Дания - Ирландия: 2-1, Швейцария - Северная Ирландия: 1-0, Греция - Хорватия: 1-2, Италия - Швеция: 2-0, Россия - Испания: 1-2, Ирландия - Дания: 1-1, Германия - Франция: 2-1, Англия - Бразилия: 2-3.

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Джонни

Хорватия - Греция: 2-0, Северная Ирландия - Швейцария: 1-2, Шотландия - Голландия: 0-1, Япония - Бразилия: 0-3, Швеция - Италия: 1-2, Англия - Германия: 1-2, Франция - Уэльс: 2-0, Россия - Аргентина: 1-1, Дания - Ирландия: 2-1, Швейцария - Северная Ирландия: 1-0, Греция - Хорватия: 1-2, Италия - Швеция: 2-0, Россия - Испания: 1-2, Ирландия - Дания: 1-1, Германия - Франция: 2-1, Англия - Бразилия: 2-3.

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Hokki

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Хас

Хорватия - Греция 2-0, Северная Ирландия - Швейцария 2-1, Шотландия - Голландия 1-2, Япония - Бразилия 0-3, Швеция - Италия 1-3, Англия - Германия 1-3, Франция - Уэльс 3-0, Россия - Аргентина 1-3, Дания - Ирландия 2-1, Швейцария - Северная Ирландия 2-1, Греция - Хорватия 1-3, Италия - Швеция 2-0, Россия - Испания 0-2, Ирландия - Дания 1-1, Германия - Франция 3-2, Англия - Бразилия 1-3

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Пьянь

Хорватия - Греция 1-0, Северная Ирландия - Швейцария 1-1, Шотландия - Голландия 2-2, Япония - Бразилия 1-4, Швеция - Италия 1-1, Англия - Германия 1-2, Франция - Уэльс 3-1, Россия - Аргентина 1-2, Дания - Ирландия 2-1, Швейцария - Северная Ирландия 2-1, Греция - Хорватия 1-2, Италия - Швеция 1-0, Россия - Испания 1-3, Ирландия - Дания 1-1, Германия - Франция 2-1, Англия - Бразилия 0-2

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2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
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19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
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