Турнир прогнозов: анонс 19 тура

Продолжается турнир прогнозов, 19-й тур которого посвящен матчам европейских чемпионатов.

18 ноября

15:30 Арсенал - Тоттенхэм (АПЛ)

16:30 Краснодар - Спартак (РФПЛ)

18:00 Лестер - Манчестер Сити (АПЛ)

19:00 ПСЖ - Нант (Лига 1)

20:00 Рома - Лацио (Серия А)

22:45 Наполи - Милан (Серия А)

22:45 Атлетико - Реал (Ла Лига)

19 ноября

14:00 Анжи - Локомотив (РФПЛ)

18:15 Эспаньол - Валенсия (Ла Лига)

22:45 Атлетик - Вильярреал (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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