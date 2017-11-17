Турнир прогнозов: анонс 19 тура

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Турнир прогнозов: анонс 19 тура

Продолжается турнир прогнозов, 19-й тур которого посвящен матчам европейских чемпионатов.

18 ноября

15:30 Арсенал - Тоттенхэм (АПЛ)
16:30 Краснодар - Спартак (РФПЛ)
18:00 Лестер - Манчестер Сити (АПЛ)
19:00 ПСЖ - Нант (Лига 1)
20:00 Рома - Лацио (Серия А)
22:45 Наполи - Милан (Серия А)
22:45 Атлетико - Реал (Ла Лига)

19 ноября

14:00 Анжи - Локомотив (РФПЛ)    
18:15 Эспаньол - Валенсия (Ла Лига)
22:45 Атлетик - Вильярреал (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
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Арсенал - Тоттенхэм - 1:2 Краснодар - Спартак - 2:1 Лестер - Манчестер Сити - 0:3 ПСЖ - Нант - 2:1 Рома - Лацио - 1:2 Наполи - Милан 3:1 Атлетико - Реал - 1:1 Анжи - Локомотив - 1:2 Эспаньол - Валенсия - 1:2 Атлетик - Вильярреал - 2:2

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SAMUELL

Арсенал - Тоттенхэм - 1:2, Краснодар - Спартак - 2:0, Лестер - Ман Сити - 0:2, ПСЖ - Нант - 4:0, Рома - Лацио - 2:1, Наполи - Милан - 2:0, Атлетико - Реал - 1:0, Анжи - Локомотив - 0:2, Эспаньол - Валенсия - 0:2, Атлетик - Вильярреал - 2:1

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scouser17

Арсенал - Тоттенхэм - 2:1, Краснодар - Спартак - 2:0, Лестер - Ман Сити - 2:2, ПСЖ - Нант - 4:0, Рома - Лацио - 3:1, Наполи - Милан - 2:0, Атлетико - Реал - 1:0, Анжи - Локомотив - 0:1, Эспаньол - Валенсия - 2:2, Атлетик - Вильярреал - 2:1

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РеалЕкатеринбург

Арсенал - Тоттенхэм 2-2, Краснодар - Спартак 1-2, Лестер - Манчестер Сити 1-3, ПСЖ - Нант 4:1, Рома - Лацио 2-1, Наполи - Милан 2-1, Атлетико - Реал 1-1, Анжи - Локомотив 0-2, Эспаньол - Валенсия 1-2, Атлетик - Вильярреал 1-1.

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Алексей

Арсенал - Тоттенхэм 2-3 Краснодар - Спартак 1-1 Лестер - Манчестер Сити 1-3 ПСЖ - Нант 3-0 Рома - Лацио 2-1 Наполи - Милан 2-0 Атлетико - Реал 1-2 Анжи - Локомотив 0-2 Эспаньол - Валенсия 0-2 Атлетик - Вильярреал 2-1

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ali

Арсенал - Тоттенхэм 1-2, Краснодар - Спартак 1-1, Лестер - Манчестер Сити 1-3, ПСЖ - Нант 2:0, Рома - Лацио 2-1, Наполи - Милан 3-1, Атлетико - Реал 1-2, Анжи - Локомотив 0-3, Эспаньол - Валенсия 1-2, Атлетик - Вильярреал 1-1

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TurculeC

Арсенал - Тоттенхэм 1-3, Краснодар - Спартак 1-1, Лестер - Манчестер Сити 1-3, ПСЖ - Нант - 4:0, Рома - Лацио 2-1, Наполи - Милан 2-0, Атлетико - Реал 1-2, Анжи - Локомотив 1-2, Эспаньол - Валенсия 0-2, Атлетик - Вильярреал 2-1

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ВВМ

Арсенал - Тоттенхэм 1-2, Краснодар - Спартак 2-1, Лестер - Манчестер Сити 1-3, ПСЖ - Нант 2:0, Рома - Лацио 2-1, Наполи - Милан 3-1, Атлетико - Реал 1-2, Анжи - Локомотив 0-1, Эспаньол - Валенсия 1-2, Атлетик - Вильярреал 1-1.

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lyavon

Арсенал - Тоттенхэм 1-2, Краснодар - Спартак 1-1, Лестер - Манчестер Сити 1-3, ПСЖ - Нант - 3:0, Рома - Лацио 2-0, Наполи - Милан 2-1, Атлетико - Реал 1-2, Анжи - Локомотив 1-1, Эспаньол - Валенсия 0-2, Атлетик - Вильярреал 2-1

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WhiteWolff

Арсенал - Тоттенхэм 2-1, Краснодар - Спартак 1-1, Лестер - Манчестер Сити 1-3, ПСЖ - Нант - 4:1, Рома - Лацио 2-2, Наполи - Милан 3-1, Атлетико - Реал 1-1, Анжи - Локомотив 1-1, Эспаньол - Валенсия 1-1, Атлетик - Вильярреал 2-1

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Хас

Арсенал - Тоттенхэм 3-1, Краснодар - Спартак 1-3, Лестер - Манчестер Сити 1-4, ПСЖ - Нант - 3:1, Рома - Лацио 2-3, Наполи - Милан 3-2, Атлетико - Реал 2-1, Анжи - Локомотив 2-1, Эспаньол - Валенсия 0-3, Атлетик - Вильярреал 2-2

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Пьянь

Арсенал - Тоттенхэм 2-2, Краснодар - Спартак 1-2, Лестер - Манчестер Сити 0-2, ПСЖ - Нант - 4:1, Рома - Лацио 2-1, Наполи - Милан 2-1, Атлетико - Реал 1-1, Анжи - Локомотив 1-2, Эспаньол - Валенсия 0-1, Атлетик - Вильярреал 2-1

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Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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