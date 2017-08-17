Турнир прогнозов: анонс 2 тура

Оставляем прогнозы на матчи второго тура.

19 августа

16:30 Вольфсбург - Боруссия Дортмунд (Бундеслига)

17:30 Спартак - Локомотив (РФПЛ)

19:15 Сельта - Реал Сосьедад (Ла Лига)

19:30 Сток - Арсенал (АПЛ)



20 августа

18:00 Тоттенхэм - Челси (АПЛ)

21:15 Барселона - Бетис (Ла Лига)

21:45 Интер - Фиорентина (Серия А)

23:15 Депортиво - Реал (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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