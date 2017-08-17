Турнир прогнозов: анонс 2 тура

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Турнир прогнозов: анонс 2 тура

Оставляем прогнозы на матчи второго тура.

19 августа
16:30 Вольфсбург - Боруссия Дортмунд (Бундеслига)
17:30 Спартак - Локомотив (РФПЛ)
19:15 Сельта - Реал Сосьедад (Ла Лига)
19:30 Сток - Арсенал (АПЛ)
    
20 августа
18:00 Тоттенхэм - Челси (АПЛ)
21:15 Барселона - Бетис (Ла Лига)
21:45 Интер - Фиорентина (Серия А)
23:15 Депортиво - Реал (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
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Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 1-3 Спартак - Локомотив 2-1 Сельта - Реал Сосьедад 2-1 Сток - Арсенал 1-2 Тоттенхэм - Челси 3-1 Барселона - Бетис 3-0 Интер - Фиорентина 2-1 Депортиво - Реал 0-2

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РеалЕкатеринбург

Вольфсбург - Боруссия Д - 1:2, Спартак - Локомотив 1:0, Сельта - Реал Сосьедад - 2:1, Сток Сити - Арсенал - 0:2, Тоттенхэм - Челси - 1:2, Барселона - Бетис - 3:0, Интер - Фиорентина 1:1, Депортиво - Реал Мадрид - 0:5

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SAMUELL

Вольфсбург - Боруссия - 0:2, Спартак - Локомотив 1:2, Сельта - Реал Сосьедад - 1:1, Сток - Арсенал - 0:2, Тоттенхэм - Челси - 3:2, Барселона - Бетис - 2:0, Интер - Фиорентина 2:1, Депортиво - Реал - 0:3

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Зенден

Вольфсбург 1-1 Боруссия Дортмунд (Бундеслига); Спартак 1-1 Локомотив (РФПЛ); Сельта 2-1 Реал Сосьедад (Ла Лига); Сток 1-2 Арсенал (АПЛ); Тоттенхэм 2-1 Челси (АПЛ); Барселона 3-0 Бетис (Ла Лига); Интер 1-1 Фиорентина (Серия А); Депортиво 0-3 Реал (Ла Лига);

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Пьянь

Вольфсбург - Боруссия - 1:1, Спартак - Локомотив 2:1, Сельта - Реал Сосьедад - 2:1, Сток - Арсенал - 1:2, Тоттенхэм - Челси - 2:1, Барселона - Бетис - 2:0, Интер - Фиорентина 1:0, Депортиво - Реал - 0:3

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WhiteWolff

Вольфсбург-Боруссия Дортмунд-1:2,Спартак-Локомотив-2:1, Сельта-Реал Сосьедад-2:1, Сток-Арсенал-1:3,Тоттенхэм-Челси-2:1,Барселона-Бетис-2:0, Интер-Фиорентина-2:0,Депортиво - Реал-0:2

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Nos_Ibrahimovicha

19 августа 16:30 Вольфсбург - Боруссия Дортмунд (Бундеслига) 1-1 17:30 Спартак - Локомотив (РФПЛ) 1-1 19:15 Сельта - Реал Сосьедад (Ла Лига)1-0 19:30 Сток - Арсенал (АПЛ) 2-1 20 августа 18:00 Тоттенхэм - Челси (АПЛ)2-1 21:15 Барселона - Бетис (Ла Лига)3-0 21:45 Интер - Фиорентина (Серия А) 1-1 23:15 Депортиво - Реал (Ла Лига) 0-2

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evgenpesh

Вольфсбург - Боруссия Дортмунд - 2:3, Спартак – Локомотив - 2:1, Сельта - Реал Сосьедад - 1:1, Сток – Арсенал - 0:4, Тоттенхэм - Челси - 1:1, Барселона - Бетис - 4:1, Интер - Фиорентина - 0:1, Депортиво – Реал - 1:4

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yegortiyk

Вольфсбург 1-2 Боруссия Дортмунд Спартак 1-1 Локомотив Сельта 2-1 Реал Сосьедад Сток 1-3 Арсенал Тоттенхэм 2-1 Челси Барселона 4-0 Бетис Интер 2-1 Фиорентина Депортиво 0-5 Реал

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ali

Вольфсбург-Боруссия Дортмунд-1:3,Спартак-Локомотив-2:2,Сельта-Реал Сосьедад-1:3,Сток-Арсенал-0:2,Тоттенхэм-Челси-2:1,Барселона-Бетис-3:0,Интер-Фиорентина-2:0,Депортиво - Реал-0:4

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
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