Турнир прогнозов: анонс 20 тура

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Турнир прогнозов: анонс 20 тура

Продолжается турнир прогнозов, 20-й тур которого посвящен матчам еврокубков.

21 ноября

20:00 Спартак - Марибор (ЛЧ)

22:45 Боруссия Д - Тоттенхэм (ЛЧ)

22:45 Наполи - Шахтер (ЛЧ)

22:45 Севилья - Ливерпуль (ЛЧ)

22 ноября

20:00 ЦСКА - Бенфика (ЛЧ)

22:45 Атлетико - Рома (ЛЧ)

22:45 Ювентус - Барселона (ЛЧ)

22:45 Базель - Манчестер Юнайтед (ЛЧ)

23 ноября

21:00 Локомотив - Копенгаген (ЛЕ)

23:05 Милан - Аустрия (ЛЕ)

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lopatasamolet

Спартак - Марибор 3:1, Боруссия Д - Тоттенхэм 1:2, Наполи - Шахтер 2:1, Севилья - Ливерпуль 1:1, ЦСКА - Бенфика - 2:1, Атлетико - Рома 3:1, Ювентус - Барселона - 1:1, Базель - Манчестер Юнайтед - 0:1, Локомотив - Копенгаген - 2:1, Милан - Аустрия - 3:1

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РеалЕкатеринбург

Спартак - Марибор - 2:0, Боруссия Д - Тоттенхэм 2:2, Наполи - Шахтер 2:1, Севилья - Ливерпуль 1:2, ЦСКА - Бенфика 2:1, Атлетико - Рома 1:1, Ювентус - Барселона 0:2, Базель - Манчестер Юнайтед 0:2, Локомотив - Копенгаген 2:1, Милан - Аустрия 3:1

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Зенден

Спартак - Марибор - 2:1, Боруссия Д - Тоттенхэм 1-1, Наполи - Шахтер 2-1, Севилья - Ливерпуль 1-2, ЦСКА - Бенфика 1-1, Атлетико - Рома 2-1, Ювентус - Барселона 1-2, Базель - Манчестер Юнайтед 0-2, Локомотив - Копенгаген 2-1, Милан - Аустрия 3-1

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SAMUELL

Спартак - Марибор - 2:0, Боруссия Д - Тоттенхэм 1-2, Наполи - Шахтер 2-0, Севилья - Ливерпуль 1-3, ЦСКА - Бенфика 2-1, Атлетико - Рома 2-1, Ювентус - Барселона 0-2, Базель - Манчестер Юнайтед 1-4, Локомотив - Копенгаген 2-0, Милан - Аустрия 3-1

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Strateg

Спартак - Марибор - 3:1 Боруссия Д - Тоттенхэм - 2:2 Наполи - Шахтер - 1:0 Севилья - Ливерпуль - 2:1 ЦСКА - Бенфика - 1:1 Атлетико - Рома - 1:0 Ювентус - Барселона - 1:1 Базель - Манчестер Юнайтед - 1:1 Локомотив - Копенгаген - 2:1 Милан - Аустрия - 1:0

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TurculeC

Спартак - Марибор - 2:0, Боруссия Д - Тоттенхэм 2-2, Наполи - Шахтер 2-0, Севилья - Ливерпуль 1-1, ЦСКА - Бенфика 1-1, Атлетико - Рома 2-0, Ювентус - Барселона 1-1, Базель - Манчестер Юнайтед 1-3, Локомотив - Копенгаген 1-0, Милан - Аустрия 2-1

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ВВМ

Спартак - Марибор 2-0, Боруссия Д - Тоттенхэм 2-1, Наполи - Шахтер 3-1, Севилья - Ливерпуль 1-2, ЦСКА - Бенфика 1-1, Атлетико - Рома 1-0, Ювентус - Барселона 1-1, Базель - Манчестер Юнайтед 0-1, Локомотив - Копенгаген 1-0, Милан - Аустрия 2-1.

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ali

Спартак - Марибор - 2:0, Боруссия Д - Тоттенхэм 1-1, Наполи - Шахтер 2-0, Севилья - Ливерпуль 1-2, ЦСКА - Бенфика 1-1, Атлетико - Рома 2-0, Ювентус - Барселона 2-1, Базель - Манчестер Юнайтед 1-3, Локомотив - Копенгаген 1-0, Милан - Аустрия 2-0

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ali

Спартак - Марибор - 2:0, Боруссия Д - Тоттенхэм 1-1, Наполи - Шахтер 2-0, Севилья - Ливерпуль 1-2, ЦСКА - Бенфика 1-1, Атлетико - Рома 2-0, Ювентус - Барселона 2-1, Базель - Манчестер Юнайтед 1-3, Локомотив - Копенгаген 1-0, Милан - Аустрия 2-0

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Алексей

Спартак - Марибор 2-0 Боруссия Д - Тоттенхэм 1-1 Наполи - Шахтер 2-1 Севилья - Ливерпуль 0-2 ЦСКА - Бенфика 1-0 Атлетико - Рома 0-1 Ювентус - Барселона 0-2 Базель - Манчестер Юнайтед 0-2 Локомотив - Копенгаген 1-0 Милан - Аустрия 2-0

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lyavon

Спартак - Марибор - 2:1, Боруссия Д - Тоттенхэм 1-1, Наполи - Шахтер 2-0, Севилья - Ливерпуль 1-2, ЦСКА - Бенфика 1-1, Атлетико - Рома 2-1, Ювентус - Барселона 1-2, Базель - Манчестер Юнайтед 0-2, Локомотив - Копенгаген 1-0, Милан - Аустрия 2-0

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scouser17

Спартак - Марибор - 2:1, Боруссия Д - Тоттенхэм - 3:1, Наполи - Шахтер - 2:1, Севилья - Ливерпуль - 1:3, ЦСКА - Бенфика - 1:1, Атлетико - Рома - 2:0, Ювентус - Барселона - 2:2, Базель - Манчестер Юнайтед - 0:2, Локомотив - Копенгаген - 1:1, Милан - Аустрия - 3:0

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WhiteWolff

Спартак - Марибор - 2:0, Боруссия Д - Тоттенхэм 2-1, Наполи - Шахтер 3-0, Севилья - Ливерпуль 1-2, ЦСКА - Бенфика 2-1, Атлетико - Рома 1-0, Ювентус - Барселона 1-1, Базель - Манчестер Юнайтед 1-3, Локомотив - Копенгаген 2-0, Милан - Аустрия 3-0

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Хас

Спартак - Марибор - 3:1, Боруссия Д - Тоттенхэм 2-2, Наполи - Шахтер 3-0, Севилья - Ливерпуль 2-3, ЦСКА - Бенфика 2-1, Атлетико - Рома 2-2, Ювентус - Барселона 2-2, Базель - Манчестер Юнайтед 0-4, Локомотив - Копенгаген 2-1, Милан - Аустрия 3-1

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Пьянь

Спартак - Марибор - 2:0, Боруссия Д - Тоттенхэм 2-1, Наполи - Шахтер 2-0, Севилья - Ливерпуль 1-1, ЦСКА - Бенфика 1-1, Атлетико - Рома 2-0, Ювентус - Барселона 1-1, Базель - Манчестер Юнайтед 1-3, Локомотив - Копенгаген 1-0, Милан - Аустрия 2-0

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Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 4 12
2 Базель 4 6
3 ЦСКА Москва 4 6
4 Бенфика 4 0
Группа B М О
1 ПСЖ 4 12
2 Бавария Мюнхен 4 9
3 Селтик 4 3
4 Андерлехт 4 0
Группа C М О
1 Рома 4 8
2 Челси 4 7
3 Атлетико Мадрид 4 3
4 Карабах 4 2
Группа D М О
1 Барселона 4 10
2 Ювентус 4 7
3 Спортинг Лиссабон 4 4
4 Олимпиакос Пирей 4 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 4 8
2 Севилья 4 7
3 Спартак Москва 4 5
4 Марибор 4 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 4 12
2 Шахтер Донецк 4 9
3 Наполи 4 3
4 Фейеноорд 4 0
Группа G М О
1 Бешикташ 4 10
2 Порту 4 6
3 РБ Лейпциг 4 4
4 Монако 4 2
Группа H М О
1 Тоттенхэм 4 10
2 Реал Мадрид 4 7
3 Боруссия Дортмунд 4 2
4 АПОЭЛ 4 2
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