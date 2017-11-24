Турнир прогнозов: анонс 21 тура

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Турнир прогнозов: анонс 21 тура

Продолжается турнир прогнозов, 20-й тур которого посвящен матчам европейских чемпионатов.

25 ноября

18:00 Тоттенхэм - Вест Бромвич (АПЛ)

18:15 Реал - Малага (Ла Лига)

20:30 Ливерпуль - Челси (АПЛ)

20:30 Боруссия Мх - Бавария (Бундеслига)

26 ноября

14:00 Рубин - ЦСКА (РФПЛ)

17:00 Бернли - Арсенал (АПЛ)

20:30 Вильярреал - Севилья (Ла Лига)

22:45 Валенсия - Барселона (Ла Лига)

23:00 Монако - ПСЖ (Лига 1)

27 ноября

19:30 Спартак - Зенит (РФПЛ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
Taivin

Тоттенхэм - Вест Бромвич - 2:0, pеал - Малага - 3:0, Ливерпуль - Челси - 2:1, Боруссия Мх - Бавария - 1:2, Рубин - ЦСКА - 0:1, Бернли - Арсенал - 0:1, Вильярреал - Севилья - 1:1, Валенсия - БАРСЕЛОНА - 1:2, Монако - ПСЖ - 1:4,

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lopatasamolet

Тоттенхэм - Вест Бромвич 2:0, Реал - Малага 3:0, Ливерпуль - Челси 2:1, Боруссия Мх - Бавария - 1:2, Рубин - ЦСКА - 1:1, Бернли - Арсенал - 1:2, Вильярреал - Севилья - 2:1, Валенсия - Барселона - 1:1, Монако - ПСЖ - 1:3, Спартак - Зенит - 3:1

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ВВМ

Тоттенхэм - Вест Бромвич 3:1, Реал - Малага 2:0, Ливерпуль - Челси 1:2, Боруссия Мх - Бавария - 1:3, Рубин - ЦСКА - 0:1, Бернли - Арсенал 0:2, Вильярреал - Севилья 2:1, Валенсия - Барселона 1:2, Монако - ПСЖ 1:2, Спартак - Зенит 1:2.

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Алексей

Тоттенхэм - Вест Бромвич 2-0 Реал - Малага 2-1 Ливерпуль - Челси 2-1 Боруссия Мх - Бавария 0-3 Рубин - ЦСКА 1-3 Бернли - Арсенал 0-2 Вильярреал - Севилья 1-2 Валенсия - Барселона 1-1 Монако - ПСЖ 1-2 Спартак - Зенит 1-1

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liverpool40

Тоттенхэм-Вест Бромвич 2-1.Реал-Малага 2-О.Ливерпуль-Челси 2-1.Боруссия (Мх)-Бавария 1-2. Рубин-ЦСКА 1-О.Бернли-Арсенал О-2.Вильяреал-Севилья 1-2.Валенсия-Барселона 1-2.Монако-ПСЖ 1-2. Спартак-Зенит 1-2.

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lyavon

Тоттенхэм - Вест Бромвич 3-0, Реал - Малага 3-1, Ливерпуль - Челси 1-2, Боруссия Мх - Бавария 0-2, Рубин - ЦСКА 0-1, Бернли - Арсенал 1-2, Вильярреал - Севилья 1-3, Валенсия - Барселона 1-1, Монако - ПСЖ 1-3, Спартак - Зенит 1-2

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SAMUELL

Тоттенхэм - Вест Бромвич - 2:0 Реал - Малага - 3:1 Ливерпуль - Челси - 1:2 Боруссия Мх - Бавария - 0:2 Рубин - ЦСКА - 1:2 Бернли - Арсенал - 1:2 Вильярреал - Севилья - 2:1 Валенсия - Барселона - 1:3 Монако - ПСЖ - 0:3 Спартак - Зенит - 1:3

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Хас

Тоттенхэм - Вест Бромвич - 3:1 Реал - Малага - 2:1 Ливерпуль - Челси - 1:2 Боруссия Мх - Бавария - 1:1 Рубин - ЦСКА - 2:1 Бернли - Арсенал - 2:1 Вильярреал - Севилья - 1:1 Валенсия - Барселона - 0:3 Монако - ПСЖ - 2:4 Спартак - Зенит - 1:3

Ответить
Yas

Тоттенхэм - Вест Бромвич - 2:0 Реал - Малага - 3:1 Ливерпуль - Челси - 2:1 Боруссия Мх - Бавария - 1:2 Рубин - ЦСКА - 1:2 Бернли - Арсенал - 1:2 Вильярреал - Севилья - 2:1 Валенсия - Барселона - 2:1 Монако - ПСЖ - 1:3 Спартак - Зенит - 2:1

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Зенден

Тоттенхэм - Вест Бромвич - 3:0, Реал - Малага - 3:0, Ливерпуль - Челси - 1:1, Боруссия Мх - Бавария - 1:3, Рубин - ЦСКА - 0:0, Бернли - Арсенал - 1:3, Вильярреал - Севилья - 1:1, Валенсия - Барселона - 0:2, Монако - ПСЖ - 1:3, Спартак - Зенит - 1:2.

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РеалЕкатеринбург

Тоттенхэм - Вест Бромвич - 3:1 Реал - Малага - 2:0 Ливерпуль - Челси - 1:2 Боруссия Мх - Бавария - 1:3 Рубин - ЦСКА - 0:1 Бернли - Арсенал - 1:3 Вильярреал - Севилья - 1:2 Валенсия - Барселона - 1:2 Монако - ПСЖ - 1:3 Спартак - Зенит - 1:1

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Strateg

Тоттенхэм - Вест Бромвич - 3:1 Реал - Малага - 3:0 Ливерпуль - Челси - 2:2 Боруссия Мх - Бавария - 2:2 Рубин - ЦСКА - 0:0 Бернли - Арсенал - 1:3 Вильярреал - Севилья - 2:1 Валенсия - Барселона - 1:2 Монако - ПСЖ - 2:2 Спартак - Зенит - 2:2

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scouser17

Тоттенхэм - Вест Бромвич - 3:0, Реал - Малага - 4:1, Ливерпуль - Челси - 3:1, Боруссия М - Бавария - 1:2, Рубин - ЦСКА - 1:1, Бернли - Арсенал - 1:0, Вильярреал - Севилья - 2:0, Валенсия - Барселона - 0:2, Монако - ПСЖ - 1:3, Спартак - Зенит - 0:0

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WhiteWolff

Тоттенхэм - Вест Бромвич 3-0, Реал - Малага 4-0 , Ливерпуль - Челси 2-1 , Боруссия Мх - Бавария 1-2 , Рубин - ЦСКА 1-2, Бернли - Арсенал 2-2, Вильярреал - Севилья 3-1 , Валенсия - Барселона 0-1 , Монако - ПСЖ 1-2, Спартак - Зенит 2-1

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ali

Тоттенхэм - Вест Бромвич 2-0, Реал - Малага 3-0,Ливерпуль - Челси 1-2, Боруссия Мх - Бавария 1-3, Рубин - ЦСКА 1-2, Бернли - Арсенал 1-3, Вильярреал - Севилья 1-1, Валенсия - Барселона 2-1, Монако - ПСЖ 1-3, Спартак - Зенит 1-2

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Пьянь

Тоттенхэм - Вест Бромвич 2-0, Реал - Малага 3-0, Ливерпуль - Челси 1-1, Боруссия Мх - Бавария 1-3, Рубин - ЦСКА 1-1, Бернли - Арсенал 2-1, Вильярреал - Севилья 1-1, Валенсия - Барселона 1-2, Монако - ПСЖ 1-3, Спартак - Зенит 2-1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 12 16
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Лестер Сити 13 14
12 Ньюкасл Юнайтед 12 14
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 12 13
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
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