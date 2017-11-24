Турнир прогнозов: анонс 21 тура

Продолжается турнир прогнозов, 20-й тур которого посвящен матчам европейских чемпионатов.

25 ноября

18:00 Тоттенхэм - Вест Бромвич (АПЛ)

18:15 Реал - Малага (Ла Лига)

20:30 Ливерпуль - Челси (АПЛ)

20:30 Боруссия Мх - Бавария (Бундеслига)

26 ноября

14:00 Рубин - ЦСКА (РФПЛ)

17:00 Бернли - Арсенал (АПЛ)

20:30 Вильярреал - Севилья (Ла Лига)

22:45 Валенсия - Барселона (Ла Лига)

23:00 Монако - ПСЖ (Лига 1)

27 ноября

19:30 Спартак - Зенит (РФПЛ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Турнир прогнозов: итоги 20 тура. | http://soccernews.ru