Турнир прогнозов: анонс 22 тура

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Турнир прогнозов: анонс 22 тура

Продолжается турнир прогнозов, 22-й тур которого посвящен матчам европейских чемпионатов.

1 декабря

19:30 Арсенал Тула - Спартак (РФПЛ)

22:45 Наполи - Ювентус (Серия А)

23:00 Порту - Бенфика (Примейра)

2 декабря

15:00 Барселона - Сельта (Ла Лига)

15:30 Челси - Ньюкасл (АПЛ)

16:30 Локомотив - Рубин (РФПЛ)

17:30 Байер - Боруссия Д (Бундеслига)

20:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед (АПЛ)

22:45 Атлетик - Реал (Ла Лига)

3 декабря

19:00 Манчестер Сити - Вест Хэм (АПЛ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
Yas

Арсенал Тула - Спартак 1-2 Наполи - Ювентус 2-1 Порту - Бенфика 2-0 Барселона - Сельта 3-1 Челси - Ньюкасл 3-1 Локомотив - Рубин 2-0 Байер - Боруссия Д 1-2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2-1 Атлетик - Реал 1-2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2-0

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liverpool40

Арсенал-Спартак О:1.Наполи-Ювентус 1:О.Порту-Бенфика 2:1.Барселона-Сельта 2:О.Челси-Ньюкасл 2:1. Локомотив-Рубин 1:О.Байер-Боруссия (Д)2:1.Арсенал-Манчестер Юнайтед 2:1.Атлетик-Реал 1:2. Манчестер Сити-Вест Хэм 3:1.

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Зенден

Арсенал Тула-Спартак 0:2, Наполи-Ювентус 1:1, Порту-Бенфика 2-0; Барселона-Сельта 3:0, Челси-Ньюкасал 2:0, Локомотив-Рубин 1:1, Байер-Боруссия Д 1:1, Арсенал-Манчестер Юнайтед 1:1, Атлетик - Реал 0:2, Манчестер Сити-Вест Хэм 3:0.

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scouser17

Арсенал Тула - Спартак - 0:2, Наполи - Ювентус - 2:2, Порту - Бенфика - 2:0, Барселона - Сельта - 3:0, Челси - Ньюкасл - 2:1, Локомотив - Рубин - 1:0, Байер - Боруссия Д - 2:3, Арсенал - Манчестер Юнайтед - 2:1, Атлетик - Реал - 1:3, Манчестер Сити - Вест Хэм - 4:0

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lopatasamolet

Арсенал Тула - Спартак - 1:2, Наполи - Ювентус - 3:1, Порту - Бенфика - 2:1, Барселона - Сельта - 2:0, Челси - Ньюкасл - 3:1, Локомотив - Рубин - 2:1, Байер - Боруссия Д - 2:1, Арсенал - Манчестер Юнайтед - 1:1, Атлетик - Реал - 0:1, Манчестер Сити - Вест Хэм - 3:1

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Хас

Арсенал Тула - Спартак 1-3 Наполи - Ювентус 2-1 Порту - Бенфика 2-1 Барселона - Сельта 4-1 Челси - Ньюкасл 2-0 Локомотив - Рубин 2-1 Байер - Боруссия Д 1-3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 1-2 Атлетик - Реал 1-1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3-1

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TurculeC

Арсенал Тула-Спартак 0:1, Наполи-Ювентус 1:2, Порту-Бенфика 1-0; Барселона-Сельта 3:0, Челси-Нюкасал 2:0, Локомотив-Рубин 1:0, Байер-Боруссия Д 1:2, Арсенал-Манчестер Юнайтед 1:2, Атлетик - Реал 1:1, Манчестер Сити-Вест Хэм 3:0.

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ali

Арсенал Тула - Спартак 0-2 Наполи - Ювентус 2-1 Порту - Бенфика 2-1 Барселона - Сельта 0-1 Челси - Ньюкасл 2-0 Локомотив - Рубин 2-0 Байер - Боруссия Д 1-3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0-1 Атлетик - Реал 1-3 Манчестер Сити - Вест Хэм 3-0

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SAMUELL

Арсенал Тула - Спартак 1-3, Наполи - Ювентус 2-1, Порту - Бенфика 2-1, Барселона - Сельта 3-0, Челси - Ньюкасл 2-1, Локомотив - Рубин 2-0, Байер - Боруссия Д 1-2, Арсенал - Манчестер Юнайтед 0-2, Атлетик - Реал 1-1, Манчестер Сити - Вест Хэм 2-0

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WhiteWolff

Арсенал Тула - Спартак 1-2, Наполи - Ювентус 1-1, Порту - Бенфика 2-1, Барселона - Сельта 3-0, Челси - Ньюкасл 2-0, Локомотив - Рубин 2-0, Байер - Боруссия Д 1-2, Арсенал - Манчестер Юнайтед 0-0, Атлетик - Реал 1-2, Манчестер Сити - Вест Хэм 4-1

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Алексей

Арсенал Тула - Спартак 0-2 Наполи - Ювентус 1-1 Порту - Бенфика 1-2 Барселона - Сельта 2-0 Челси - Ньюкасл 2-0 Локомотив - Рубин 1-0 Байер - Боруссия Д 1-1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2-3 Атлетик - Реал 1-2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3-0

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ВВМ

Арсенал Тула-Спартак 0:1, Наполи-Ювентус 1:2, Порту-Бенфика 1-0; Барселона-Сельта 3:1, Челси-Нюкасал 2:0, Локмотив-Рубин 1:0, Байер-Боруссия Д 1:2, Арсенал-Манчестер Юнайтед 1:2, Атлетик - Реал 1:2, Манчестер Сити-Вест Хэм 3:1.

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Пьянь

Арсенал Тула - Спартак 1-3, Наполи - Ювентус 2-2, Порту - Бенфика 2-1, Барселона - Сельта 3-0, Челси - Ньюкасл 2-0, Локомотив - Рубин 1-0, Байер - Боруссия Д 1-1, Арсенал - Манчестер Юнайтед 0-0, Атлетик - Реал 1-1, Манчестер Сити - Вест Хэм 2-1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 14 32
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 14 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 14 21
9 Лестер Сити 14 17
10 Брайтон & Хоув Альбион 14 17
11 Саутгемптон 13 16
12 Ньюкасл Юнайтед 14 15
13 Хаддерсфилд Таун 13 15
14 Борнмут 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Вест Бромвич Альбион 14 12
17 Эвертон 13 12
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 14 9
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