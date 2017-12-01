Турнир прогнозов: анонс 22 тура

Продолжается турнир прогнозов, 22-й тур которого посвящен матчам европейских чемпионатов.

1 декабря

19:30 Арсенал Тула - Спартак (РФПЛ)

22:45 Наполи - Ювентус (Серия А)

23:00 Порту - Бенфика (Примейра)

2 декабря

15:00 Барселона - Сельта (Ла Лига)

15:30 Челси - Ньюкасл (АПЛ)

16:30 Локомотив - Рубин (РФПЛ)

17:30 Байер - Боруссия Д (Бундеслига)

20:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед (АПЛ)

22:45 Атлетик - Реал (Ла Лига)

3 декабря

19:00 Манчестер Сити - Вест Хэм (АПЛ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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