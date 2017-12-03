Турнир прогнозов: анонс 23 тура
Продолжается турнир прогнозов, 22-й тур которого посвящен матчам еврокубков.
5 декабря
22:45 Барселона - Спортинг (ЛЧ)
22:45 Бавария - ПСЖ (ЛЧ)
22:45 Челси - Атлетико (ЛЧ)
22:45 Манчестер Юнайтед - ЦСКА (ЛЧ)
22:45 Олимпиакос - Ювентус (ЛЧ)
6 декабря
22:45 Ливерпуль - Спартак (ЛЧ)
22:45 Реал - Боруссия Д (ЛЧ)
22:45 Шахтер - Манчестер Сити (ЛЧ)
7 декабря
21:00 Риека - Милан (ЛЕ)
23:05 Реал Сосьедад - Зенит (ЛЕ)
Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|5
|12
|2
|Базель
|5
|9
|3
|ЦСКА Москва
|5
|9
|4
|Бенфика
|5
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|5
|15
|2
|Бавария Мюнхен
|5
|12
|3
|Селтик
|5
|3
|4
|Андерлехт
|5
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|5
|10
|2
|Рома
|5
|8
|3
|Атлетико Мадрид
|5
|6
|4
|Карабах
|5
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|5
|11
|2
|Ювентус
|5
|8
|3
|Спортинг Лиссабон
|5
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|5
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|5
|9
|2
|Севилья
|5
|8
|3
|Спартак Москва
|5
|6
|4
|Марибор
|5
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|15
|2
|Шахтер Донецк
|5
|9
|3
|Наполи
|5
|6
|4
|Фейеноорд
|5
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|5
|11
|2
|Порту
|5
|7
|3
|РБ Лейпциг
|5
|7
|4
|Монако
|5
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|5
|13
|2
|Реал Мадрид
|5
|10
|3
|Боруссия Дортмунд
|5
|2
|4
|АПОЭЛ
|5
|2