Турнир прогнозов: анонс 23 тура

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Турнир прогнозов: анонс 23 тура

Продолжается турнир прогнозов, 22-й тур которого посвящен матчам еврокубков.

5 декабря

22:45 Барселона - Спортинг (ЛЧ)

22:45 Бавария - ПСЖ (ЛЧ)

22:45 Челси - Атлетико (ЛЧ)

22:45 Манчестер Юнайтед - ЦСКА (ЛЧ)

22:45 Олимпиакос - Ювентус (ЛЧ)

6 декабря

22:45 Ливерпуль - Спартак (ЛЧ)

22:45 Реал - Боруссия Д (ЛЧ)

22:45 Шахтер - Манчестер Сити (ЛЧ)

7 декабря

21:00 Риека - Милан (ЛЕ)

23:05 Реал Сосьедад - Зенит (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Иньеста не поможет "Барселоне" в матче со "Спортингом". | http://soccernews.ru

комментарии
Алексей

Барселона - Спортинг 2-0 Бавария - ПСЖ 1-2 Челси - Атлетико 1-1 Манчестер Юнайтед - ЦСКА 3-1 Олимпиакос - Ювентус 0-2 Ливерпуль - Спартак 2-0 Реал - Боруссия Д 1-1 Шахтер - Манчестер Сити 1-1 Риека - Милан 0-2 Реал Сосьедад - Зенит 1-2

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РеалЕкатеринбург

Барселона - Спортинг - 3-1, Бавария - ПСЖ - 3:2, Челси - Атлетико 2-1, Манчестер Юнайтед - ЦСКА 2-0, Олимпиакос - Ювентус 1-2, Ливерпуль - Спартак 3-1, Реал - Боруссия Д - 3-1, Шахтер - Манчестер Сити 0-2, Риека - Милан 0-2, Реал Сосьедад - Зенит 1-2

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lopatasamolet

Барселона - Спортинг - 2:1, Бавария - ПСЖ - 3:1, Челси - Атлетико - 2:0, Манчестер Юнайтед - ЦСКА - 4:1, Олимпиакос - Ювентус - 1:2, Ливерпуль - Спартак - 3:0, Реал - Боруссия Д - 3:1, Шахтер - Манчестер Сити - 2:1, Риека - Милан - 1:3, Реал Сосьедад - Зенит - 1:2

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Mathis

Барселона - Спортинг - 3-0, Бавария - ПСЖ - 1:2, Челси - Атлетико 2-1, Манчестер Юнайтед - ЦСКА 1-0, Олимпиакос - Ювентус 0-1, Ливерпуль - Спартак 3-1, Реал - Боруссия Д - 2-1, Шахтер - Манчестер Сити 1-2, Риека - Милан 0-2, Реал Сосьедад - Зенит 1-1

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WhiteWolff

Барселона - Спортинг - 2-0, Бавария - ПСЖ - 2:1, Челси - Атлетико 2-1, Манчестер Юнайтед - ЦСКА 2-0, Олимпиакос - Ювентус 1-2, Ливерпуль - Спартак 4-1, Реал - Боруссия Д - 2-0, Шахтер - Манчестер Сити 1-2, Риека - Милан 1-3, Реал Сосьедад - Зенит 1-1

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Yas

Барселона - Спортинг - 3-1, Бавария - ПСЖ - 2:1, Челси - Атлетико 2-1, Манчестер Юнайтед - ЦСКА 2-0, Олимпиакос - Ювентус 1-2, Ливерпуль - Спартак 3-1, Реал - Боруссия Д - 2-1, Шахтер - Манчестер Сити 1-2, Риека - Милан 1-2, Реал Сосьедад - Зенит 1-2

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Хас

Барселона - Спортинг 2-0, Бавария - ПСЖ - 3:2, Челси - Атлетико 1-1, Манчестер Юнайтед - ЦСКА 2-1, Олимпиакос - Ювентус 1-3, Ливерпуль - Спартак 2-0, Реал - Боруссия Д - 3-1, Шахтер - Манчестер Сити 2-2, Риека - Милан 0-3, Реал Сосьедад - Зенит 2-1

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ali

Барселона - Спортинг - 2-1, Бавария - ПСЖ - 1:2, Челси - Атлетико 1-1, Манчестер Юнайтед - ЦСКА 2-0, Олимпиакос - Ювентус 1-2, Ливерпуль - Спартак 3-1, Реал - Боруссия Д - 2-0, Шахтер - Манчестер Сити 0-3, Риека - Милан 0-1, Реал Сосьедад - Зенит 0-2

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Зенден

Барселона - Спортинг - 2-1, Бавария - ПСЖ - 2:2, Челси - Атлетико 1-1, Манчестер Юнайтед - ЦСКА 2-0, Олимпиакос - Ювентус 0-2, Ливерпуль - Спартак 2-0, Реал - Боруссия Д - 2-0, Шахтер - Манчестер Сити 1-3, Риека - Милан 1-2, Реал Сосьедад - Зенит 2-1

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Пьянь

Барселона - Спортинг - 2-1, Бавария - ПСЖ - 2:2, Челси - Атлетико 2-1, Манчестер Юнайтед - ЦСКА 2-0, Олимпиакос - Ювентус 1-2, Ливерпуль - Спартак 3-1, Реал - Боруссия Д - 2-0, Шахтер - Манчестер Сити 0-1, Риека - Милан 0-2, Реал Сосьедад - Зенит 0-2

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2 Базель 5 9
3 ЦСКА Москва 5 9
4 Бенфика 5 0
Группа B М О
1 ПСЖ 5 15
2 Бавария Мюнхен 5 12
3 Селтик 5 3
4 Андерлехт 5 0
Группа C М О
1 Челси 5 10
2 Рома 5 8
3 Атлетико Мадрид 5 6
4 Карабах 5 2
Группа D М О
1 Барселона 5 11
2 Ювентус 5 8
3 Спортинг Лиссабон 5 7
4 Олимпиакос Пирей 5 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 5 9
2 Севилья 5 8
3 Спартак Москва 5 6
4 Марибор 5 2
Группа F М О
1 Манчестер Сити 5 15
2 Шахтер Донецк 5 9
3 Наполи 5 6
4 Фейеноорд 5 0
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1 Бешикташ 5 11
2 Порту 5 7
3 РБ Лейпциг 5 7
4 Монако 5 2
Группа H М О
1 Тоттенхэм 5 13
2 Реал Мадрид 5 10
3 Боруссия Дортмунд 5 2
4 АПОЭЛ 5 2
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