Турнир прогнозов: анонс 23 тура

Продолжается турнир прогнозов, 22-й тур которого посвящен матчам еврокубков.

5 декабря

22:45 Барселона - Спортинг (ЛЧ)

22:45 Бавария - ПСЖ (ЛЧ)

22:45 Челси - Атлетико (ЛЧ)

22:45 Манчестер Юнайтед - ЦСКА (ЛЧ)

22:45 Олимпиакос - Ювентус (ЛЧ)

6 декабря

22:45 Ливерпуль - Спартак (ЛЧ)

22:45 Реал - Боруссия Д (ЛЧ)

22:45 Шахтер - Манчестер Сити (ЛЧ)

7 декабря

21:00 Риека - Милан (ЛЕ)

23:05 Реал Сосьедад - Зенит (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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