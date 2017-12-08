Турнир прогнозов: анонс 24 тура

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Турнир прогнозов: анонс 24 тура

Продолжается турнир прогнозов, 24-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

9 декабря

15:30 Вест Хэм - Челси (АПЛ)

18:15 Реал - Севилья (Ла Лига)

22:45 Ювентус - Интер (Серия А)

10 декабря

16:30 Спартак - ЦСКА (РФПЛ)

17:00 Наполи - Фиорентина (Серия А)

17:15 Ливерпуль - Эвертон (АПЛ)

18:45 Аякс - ПСВ (Эредивизия)

19:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити (АПЛ)

22:45 Вильярреал - Барселона (Ла Лига)

11 декабря 

19:30 Ахмат - Зенит (РФПЛ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

Не пропустите: Манчини: "Зенит" занял первое место в группе, где изначально считался третьим". | http://soccernews.ru

комментарии
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Вест Хэм - Челси - 0:2 Реал - Севилья - 2:1 Ювентус - Интер - 2:1 Спартак - ЦСКА - 2:1 Наполи - Фиорентина - 2:0 Ливерпуль - Эвертон - 3:1 Аякс - ПСВ - 3:2 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 0:1 Вильярреал - Барселона - 1:2 Ахмат - Зенит - 1:2

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lyavon

Вест Хэм - Челси 0-3, Реал - Севилья 2-1, Ювентус - Интер 1-1, Спартак - ЦСКА 0-1, Наполи - Фиорентина 3-1, Ливерпуль - Эвертон 2-1, Аякс - ПСВ 2-2, Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 1-1, Вильярреал - Барселона 0-2, Ахмат - Зенит 1-3

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scouser17

Вест Хэм - Челси - 1:3, Реал - Севилья - 4:2, Ювентус - Интер - 2:1, Спартак - ЦСКА - 1:1, Наполи - Фиорентина - 2:0, Ливерпуль - Эвертон - 2:0, Аякс - ПСВ - 3:1, Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 1:1, Вильярреал - Барселона - 2:3, Ахмат - Зенит - 0:2

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Mathis

Вест Хэм - Челси - 0:2, Реал - Севилья- 3:1, Спартак - ЦСКА - 2:1, Наполи - Фиорентина - 2:0, Ливерпуль - Эвертон - 3:1, Аякс - ПСВ - - 1:0, Ювентус - Интер 1:2, Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 1:2, Вильярреал - Барселона - 1:3, Ахмат - Зенит - 0:1

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SAMUELL

Вест Хэм - Челси - 0:2, Реал - Севилья- 1:1, Спартак - ЦСКА - 1:2, Наполи - Фиорентина - 3:1, Ливерпуль - Эвертон - 3:2, Аякс - ПСВ - - 0:2, Ювентус - Интер 1:2, Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 1:3, Вильярреал - Барселона - 1:3, Ахмат - Зенит - 1:2

Ответить
Yas

Вест Хэм - Челси - 1:2, Реал - Севилья- 3:1, Спартак - ЦСКА - 1:2, Наполи - Фиорентина - 3:1, Ливерпуль - Эвертон - 4:2, Аякс - ПСВ - - 2:1, Ювентус - Интер 1:0, Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 1:2, Вильярреал - Барселона - 1:3, Ахмат - Зенит - 1:1

Ответить
РеалЕкатеринбург

Вест Хэм - Челси - 0:2, Реал - Севилья- 3:1, Спартак - ЦСКА - 1:1, Наполи - Фиорентина - 2:0, Ливерпуль - Эвертон - 3:2, Аякс - ПСВ - - 2:1, Ювентус - Интер 2:2, Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 1:1, Вильярреал - Барселона - 1:3, Ахмат - Зенит - 0:2

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liverpool40

Вест Хэм-Челси 2:1.Реал-Севилья 2:1.Спартак-ЦСКА 1:2.Наполи-Фиорентина 2:О.Ливерпуль-Эвертон 3:1. Аякс-ПСВ 1:2.Ювентус-Интер 1:2.Манчестер Юнайтед-Манчестер Сити 2:1.Вильярреал-Барселона 1:3. Ахмат-Зенит 1:2.

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Хас

Вест Хэм - Челси - 0:2, Реал - Севилья- 1:1, Спартак - ЦСКА - 1:0, Наполи - Фиорентина - 3:1, Ливерпуль - Эвертон - 3:3, Аякс - ПСВ - - 2:1, Ювентус - Интер 2:2, Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 2:1, Вильярреал - Барселона - 0:3, Ахмат - Зенит - 3:0

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Зенден

Вест Хэм - Челси - 0:2, Реал - Севилья - 1:1, Ювентус - Интер - 1:1, Спартак - ЦСКА - 0:0, Наполи - Фиорентина - 2:1, Ливерпуль - Эвертон - 2:0, Аякс - ПСВ -2:1, Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 1:1, Вильярреал - Барселона - 1:3, Ахмат - Зенит - 1:2

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WhiteWolff

Вест Хэм - Челси - 1:2, Реал - Севилья - 4:2, Ювентус - Интер - 3:1, Спартак - ЦСКА - 2:1, Наполи - Фиорентина - 3:1, Ливерпуль - Эвертон - 2:1, Аякс - ПСВ -2:2, Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 0:1, Вильярреал - Барселона - 1:2, Ахмат - Зенит - 1:2

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lopatasamolet

Вест Хэм - Челси - 1:3, Реал - Севилья - 3:2, Ювентус - Интер - 3:1, Спартак - ЦСКА - 1:0, Наполи - Фиорентина - 2:1, Ливерпуль - Эвертон - 3:1, Аякс - ПСВ -1:3, Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 0:0, Вильярреал - Барселона - 1:2, Ахмат - Зенит - 0:1

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ali

Вест Хэм - Челси 1-2, Реал - Севилья 3-1, Ювентус - Интер 1-2, Спартак - ЦСКА 1-2, Наполи - Фиорентина 3-1, Ливерпуль - Эвертон 3-1, Аякс - ПСВ 2-1, Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2-1, Вильярреал - Барселона 1-1, Ахмат - Зенит 0-3.

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ВВМ

Вест Хэм - Челси 1-2, Реал - Севилья 3-1, Ювентус - Интер 2-1, Спартак - ЦСКА 1-2, Наполи - Фиорентина 2-1, Ливерпуль - Эвертон 2-1, Аякс - ПСВ 2-1, Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 1-2, Вильярреал - Барселона 1-2, Ахмат - Зенит 0-1.

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ВВМ

прошу проверить расчеты за 23 тур: по моим подсчетам YAS набрал 9 очков, а не 11.

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Алексей

Вест Хэм - Челси 1-3 Реал - Севилья 1-2 Ювентус - Интер 2-2 Спартак - ЦСКА 2-1 Наполи - Фиорентина 2-1 Ливерпуль - Эвертон 3-1 Аякс - ПСВ 3-1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2-2 Вильярреал - Барселона 1-2 Ахмат - Зенит 0-2

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Пьянь

Вест Хэм - Челси 1-2, Реал - Севилья 3-1, Ювентус - Интер 2-1, Спартак - ЦСКА 1-2, Наполи - Фиорентина 3-1, Ливерпуль - Эвертон 3-0, Аякс - ПСВ 1-2, Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 1-2, Вильярреал - Барселона 0-2, Ахмат - Зенит 1-1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Кристал Пэлас 15 10
20 Суонси Сити 15 9
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