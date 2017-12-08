Турнир прогнозов: анонс 24 тура

Продолжается турнир прогнозов, 24-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

9 декабря

15:30 Вест Хэм - Челси (АПЛ)

18:15 Реал - Севилья (Ла Лига)

22:45 Ювентус - Интер (Серия А)

10 декабря

16:30 Спартак - ЦСКА (РФПЛ)

17:00 Наполи - Фиорентина (Серия А)

17:15 Ливерпуль - Эвертон (АПЛ)

18:45 Аякс - ПСВ (Эредивизия)

19:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити (АПЛ)

22:45 Вильярреал - Барселона (Ла Лига)

11 декабря

19:30 Ахмат - Зенит (РФПЛ)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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