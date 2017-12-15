Турнир прогнозов: анонс 25 тура

Продолжается турнир прогнозов, 25-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

16 декабря

17:30 Штутгарт - Бавария (Бундеслига)

18:00 Арсенал - Ньюкасл (АПЛ)

19:00 Ренн - ПСЖ (Лига 1)

20:30 Эйбар - Валенсия (Ла Лига)

20:30 Манчестер Сити - Тоттенхэм (АПЛ)

17 декабря

17:00 Болонья - Ювентус (Серия А)

17:15 Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед (АПЛ)

19:30 Борнмут - Ливерпуль (АПЛ)

22:45 Барселона - Депортиво (Ла Лига)

23:00 Лион - Марсель (Лига 1)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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