Турнир прогнозов: анонс 25 тура

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Турнир прогнозов: анонс 25 тура

Продолжается турнир прогнозов, 25-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

16 декабря

17:30 Штутгарт - Бавария (Бундеслига)

18:00 Арсенал - Ньюкасл (АПЛ)

19:00 Ренн - ПСЖ (Лига 1)

20:30 Эйбар - Валенсия (Ла Лига)

20:30 Манчестер Сити - Тоттенхэм (АПЛ)

17 декабря

17:00 Болонья - Ювентус (Серия А)

17:15 Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед (АПЛ)

19:30 Борнмут - Ливерпуль (АПЛ)

22:45 Барселона - Депортиво (Ла Лига)

23:00 Лион - Марсель (Лига 1)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
SAMUELL

Штутгарт - Бавария 0-2, Арсенал - Ньюкасл 2-1, Ренн - ПСЖ 1-4, Эйбар - Валенсия 0-3, Манчестер Сити - Тоттенхэм 3-1, Болонья - Ювентус 0-2, Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед 1-3, Борнмут - Ливерпуль 1-2, Барселона - Депортиво 3-0, Лион - Марсель 2-1

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Зенден

Штутгарт - Бавария - 0:2, Арсенал - Ньюкасл - 2:1, Ренн - ПСЖ - 1:3, Эйбар - Валенсия - 1:2, Манчестер Сити - Тоттенхэм - 1:1, Болонья - Ювентус - 0:2, Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед - 0:2, Борнмут - Ливерпуль - 1:2, Барселона - Депортиво - 3:0, Лион - Марсель - 2:1.

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Strateg

Штутгарт - Бавария - 0:2 Арсенал - Ньюкасл - 3:1 Ренн - ПСЖ - 1:4 Эйбар - Валенсия - 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм - 2:1 Болонья - Ювентус - 0:2 Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед - 0:2 Борнмут - Ливерпуль - 1:2 Барселона - Депортиво - 3:1 Лион - Марсель - 3:1

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evgenpesh

Штутгарт - Бавария 1-3, Арсенал - Ньюкасл 2-0, Ренн - ПСЖ 1-3, Эйбар - Валенсия 1-2, Манчестер Сити - Тоттенхэм 1-1, Болонья - Ювентус 0-2, Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед 1-2, Борнмут - Ливерпуль 1-2, Барселона - Депортиво 3-0, Лион - Марсель 2-1.

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ali

Штутгарт - Бавария 1-3, Арсенал - Ньюкасл 2-0, Ренн - ПСЖ 1-3, Эйбар - Валенсия 1-2, Манчестер Сити - Тоттенхэм 1-1, Болонья - Ювентус 0-2, Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед 1-2, Борнмут - Ливерпуль 1-2, Барселона - Депортиво 3-0, Лион - Марсель 2-1.

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TurculeC

Штутгарт - Бавария 1-3, Арсенал - Ньюкасл 1-0, Ренн - ПСЖ 0-3, Эйбар - Валенсия 1-2, Манчестер Сити - Тоттенхэм 2-2, Болонья - Ювентус 0-2, Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед 0-1, Борнмут - Ливерпуль 0-2, Барселона - Депортиво 2-0, Лион - Марсель 2-2

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РеалЕкатеринбург

Штутгарт - Бавария 0-2, Арсенал - Ньюкасл 2-0, Ренн - ПСЖ 1-3, Эйбар - Валенсия 1-2, Манчестер Сити - Тоттенхэм 3-1, Болонья - Ювентус 0-2, Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед 1-2, Борнмут - Ливерпуль 1-3, Барселона - Депортиво 3-1, Лион - Марсель 1-0

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lopatasamolet

Штутгарт - Бавария - 0:2, Арсенал - Ньюкасл - 3:1, Ренн - ПСЖ - 1:3, Эйбар - Валенсия - 0:1, Манчестер Сити - Тоттенхэм - 3:1, Болонья - Ювентус - 1:3, Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед - 0:1, Борнмут - Ливерпуль - 1:2, Барселона - Депортиво - 3:0, Лион - Марсель - 2:1

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ВВМ

Штутгарт - Бавария 1-3, Арсенал - Ньюкасл 2-0, Ренн - ПСЖ 1-3, Эйбар - Валенсия 1-2, Манчестер Сити - Тоттенхэм 2-1, Болонья - Ювентус 0-2, Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед 1-2, Борнмут - Ливерпуль 1-2, Барселона - Депортиво 3-0, Лион - Марсель 2-1.

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lyavon

Штутгарт - Бавария 1-3, Арсенал - Ньюкасл 2-0, Ренн - ПСЖ 0-3, Эйбар - Валенсия 1-2, Манчестер Сити - Тоттенхэм 1-1, Болонья - Ювентус 0-2, Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед 0-2, Борнмут - Ливерпуль 1-3, Барселона - Депортиво 3-1, Лион - Марсель 2-2

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WhiteWolff

Штутгарт - Бавария 0-3, Арсенал - Ньюкасл 3-1, Ренн - ПСЖ 1-4, Эйбар - Валенсия 1-2, Манчестер Сити - Тоттенхэм 3-1, Болонья - Ювентус 0-2, Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед 0-1, Борнмут - Ливерпуль 1-3, Барселона - Депортиво 3-0, Лион - Марсель 3-1

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Алексей

Штутгарт - Бавария 0-2 Арсенал - Ньюкасл 1-0 Ренн - ПСЖ 0-3 Эйбар - Валенсия 0-2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2-1 Болонья - Ювентус 0-2 Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед 0-3 Борнмут - Ливерпуль 0-2 Барселона - Депортиво 3-1 Лион - Марсель 2-1

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Пьянь

Штутгарт - Бавария 0-2, Арсенал - Ньюкасл 3-0, Ренн - ПСЖ 1-4, Эйбар - Валенсия 1-3, Манчестер Сити - Тоттенхэм 3-1, Болонья - Ювентус 0-2, Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед 1-2, Борнмут - Ливерпуль 1-2, Барселона - Депортиво 3-0, Лион - Марсель 2-1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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