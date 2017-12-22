Турнир прогнозов: анонс 26 тура

Продолжается турнир прогнозов, 26-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

22 декабря

22:45 Арсенал - Ливерпуль (АПЛ)

23:30 Эспаньол - Атлетико (Ла Лига)

23 декабря

15:00 Реал - Барселона (Лига 1)

15:30 Эвертон - Челси (АПЛ)

18:00 Манчестер Сити - Борнмут (АПЛ)

18:15 Валенсия - Вильярреал (Ла Лига)

20:00 Милан - Аталанта (Серия А)

20:30 Бернли - Тоттенхэм (АПЛ)

22:45 Лестер - Манчестер Юнайтед (АПЛ)

22:45 Ювентус - Рома (Серия А)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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