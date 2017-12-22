Турнир прогнозов: анонс 26 тура

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Турнир прогнозов: анонс 26 тура

Продолжается турнир прогнозов, 26-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

22 декабря

22:45 Арсенал - Ливерпуль (АПЛ)

23:30 Эспаньол - Атлетико (Ла Лига)

23 декабря

15:00 Реал - Барселона (Лига 1)

15:30 Эвертон - Челси (АПЛ)

18:00 Манчестер Сити - Борнмут (АПЛ)

18:15 Валенсия - Вильярреал (Ла Лига)

20:00 Милан - Аталанта (Серия А)

20:30 Бернли - Тоттенхэм (АПЛ)

22:45 Лестер - Манчестер Юнайтед (АПЛ)

22:45 Ювентус - Рома (Серия А)

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

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комментарии
SAMUELL

Валенсия - Вильярреал 1-2 Милан - Аталанта 2-0 Бернли - Тоттенхэм 1-2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0-2 Ювентус - Рома 3-1

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Алексей

Арсенал - Ливерпуль 1-2 Эспаньол - Атлетико 0-1 Реал - Барселона 1-2 Эвертон - Челси 0-1 Манчестер Сити - Борнмут 3-0 Валенсия - Вильярреал 1-2 Милан - Аталанта 1-1 Бернли - Тоттенхэм 0-2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0-2 Ювентус - Рома 1-1

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ВВМ

Реал - Барселона 1-2, Эвертон - Челси 1-2, Манчестер Сити - Борнмут 3-0, Валенсия - Вильярреал 2-1, Милан - Аталанта 2-1, Бернли - Тоттенхэм 0-2, Лестер - Манчестер Юнайтед 1-2, Ювентус - Рома 2-1.

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Taivin

Арсенал - Ливерпуль 1-1, Эспаньол - Атлетико 0-1, Реал - БАРСЕЛОНА 1-2, Эвертон - Челси 1-2, МС - Борнмут 3-0, Валенсия - Вильярреал 2-1, Милан - Аталанта 1-1, Бернли - Тоттенхэм 1-2, Лестер - МЮ 1-2, Юве - Рома 2-1

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Yas

Арсенал - Ливерпуль 2-1, Эспаньол - Атлетико 0-1, Реал - Барселона 2-1, Эвертон - Челси 1-3, Манчестер Сити - Борнмут 4-1, Валенсия - Вильярреал 2-0, Милан - Аталанта 1-0, Бернли - Тоттенхэм 1-3, Лестер - Манчестер Юнайтед 1-2, Ювентус - Рома 1-0

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liverpool40

Арсенал-Ливерпуль 1:2.Эспаньол-Атлетико О:1.Реал-Барселона 3:1.Эвертон-Челси 2:1. Манчестер Сити- Борнмут 3:1.Валенсия-Вильярреал 1:О.Милан-Аталанта 2:О Бернли-Тоттенхэм 1:2.Лестер-Манчестер Юнайтед 2:2 Ювентус-Рома 1:2

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Зенден

Арсенал - Ливерпуль 1-1, Эспаньол - Атлетико 0-2, Реал - Барселона 1-2, Эвертон - Челси 0-1, Манчестер Сити - Борнмут 3-0, Валенсия - Вильярреал 1-1, Милан - Аталанта 1-1, Бернли - Тоттенхэм 0-2, Лестер - Манчестер Юнайтед 0-2, Ювентус - Рома 2-1.

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РеалЕкатеринбург

Арсенал - Ливерпуль 2-2, Эспаньол - Атлетико 1-3, Реал - Барселона 2-3, Эвертон - Челси 0-2, Манчестер Сити - Борнмут 4-0, Валенсия - Вильярреал 2-1, Милан - Аталанта 1-1, Бернли - Тоттенхэм 0-2, Лестер - Манчестер Юнайтед 1-2, Ювентус - Рома 2-1

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lopatasamolet

Арсенал - Ливерпуль - 2:2, Эспаньол - Атлетико - 0:2, Реал - Барселона - 3:1, Эвертон - Челси - 0:1, Манчестер Сити - Борнмут - 4:1, Валенсия - Вильярреал - 2:0, Милан - Аталанта - 0:0, Бернли - Тоттенхэм - 1:1, Лестер - Манчестер Юнайтед - 1:1, Ювентус - Рома - 3:1

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Хас

Арсенал - Ливерпуль 1-2, Эспаньол - Атлетико 0-3, Реал - Барселона 2-2, Эвертон - Челси1-2, Манчестер Сити - Борнмут 4-0, Валенсия - Вильярреал 3-1, Милан - Аталанта 2-1, Бернли - Тоттенхэм 2-2, Лестер - Манчестер Юнайтед 1-1, Ювентус - Рома 3-1

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lyavon

Арсенал - Ливерпуль 2-2, Эспаньол - Атлетико 0-2, Реал - Барселона 2-1, Эвертон - Челси 1-2, Манчестер Сити - Борнмут 3-1, Валенсия - Вильярреал 2-0, Милан - Аталанта 1-0, Бернли - Тоттенхэм 1-3, Лестер - Манчестер Юнайтед 0-2, Ювентус - Рома 2-1

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WhiteWolff

Арсенал - Ливерпуль 1-3, Эспаньол - Атлетико 0-1, Реал - Барселона 1-2, Эвертон - Челси 0-1, Манчестер Сити - Борнмут 4-0, Валенсия - Вильярреал 2-1, Милан - Аталанта 2-0, Бернли - Тоттенхэм 1-3, Лестер - Манчестер Юнайтед 1-1, Ювентус - Рома 3-1

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ali

Арсенал - Ливерпуль 1-2, Эспаньол - Атлетико 0-2, Реал - Барселона 2-1, Эвертон - Челси 0-2, Манчестер Сити - Борнмут 3-0, Валенсия - Вильярреал 1-1, Милан - Аталанта 1-0, Бернли - Тоттенхэм 1-3, Лестер - Манчестер Юнайтед 1-2, Ювентус - Рома 2-1

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Пьянь

Арсенал - Ливерпуль 1-2, Эспаньол - Атлетико 0-2, Реал - Барселона 2-2, Эвертон - Челси 0-1, Манчестер Сити - Борнмут 3-0, Валенсия - Вильярреал 2-0, Милан - Аталанта 2-0, Бернли - Тоттенхэм 1-2, Лестер - Манчестер Юнайтед 1-2, Ювентус - Рома 2-1

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Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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